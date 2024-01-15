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Илон Маск рассказал о планах компании SpaceX

Генеральный директор SpaceX Илон Маск выступил с докладом о деятельности компании и описал планы на 2024-й и следующие годы.

Starship во время второго испытательного полета 18 ноября 2023 года / © SpaceX

По словам Маска, во время третьего испытательного полета Starship IFT-3 корабль выйдет на орбиту и запустит двигатель в космосе, чтобы он питался от малого бака. Цель — показать, что компания сможет надежно свести корабль с орбиты. Инженеры также планируют провести демонстрацию перекачки топлива в малый бак корабля. Возможно в этом полете на борту Starship будет тестовая полезная нагрузка (Starlink V2mini или Starlink V3).

Новые версии корабля Starship (V2 и V3) будут рассчитаны на вывод на орбиту 200 тонн полезной нагрузки. Высоту системы Starship (V3) можно увеличить до 150 метров.

Помимо этого, SpaceX собирается сертифицировать ступени Falcon на 40 полетов. Задача — выполнить два запуска с одной стартовой площадки за 24 часа в 2024 году, отметил предприниматель.

© Space News Pod