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Илон Маск рассказал о планах компании SpaceX
Генеральный директор SpaceX Илон Маск выступил с докладом о деятельности компании и описал планы на 2024-й и следующие годы.
По словам Маска, во время третьего испытательного полета Starship IFT-3 корабль выйдет на орбиту и запустит двигатель в космосе, чтобы он питался от малого бака. Цель — показать, что компания сможет надежно свести корабль с орбиты. Инженеры также планируют провести демонстрацию перекачки топлива в малый бак корабля. Возможно в этом полете на борту Starship будет тестовая полезная нагрузка (Starlink V2mini или Starlink V3).
Новые версии корабля Starship (V2 и V3) будут рассчитаны на вывод на орбиту 200 тонн полезной нагрузки. Высоту системы Starship (V3) можно увеличить до 150 метров.
Помимо этого, SpaceX собирается сертифицировать ступени Falcon на 40 полетов. Задача — выполнить два запуска с одной стартовой площадки за 24 часа в 2024 году, отметил предприниматель.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Для защиты от гриппа существуют вакцины и медикаментозные средства, но все же они не гарантируют полной безопасности. Поэтому медики продолжают искать дополнительные способы предотвратить распространение инфекции. Обнадеживающие результаты показало новое исследование американских ученых с участием новорожденных мышей.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
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