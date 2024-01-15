  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
26 минут назад
Рейтинг: +492
Посты: 1316

Илон Маск рассказал о планах компании SpaceX

Генеральный директор SpaceX Илон Маск выступил с докладом о деятельности компании и описал планы на 2024-й и следующие годы.

Сообщество
# SpaceX
# будущее
# Илон Маск
# космос
Starship во время второго испытательного полета 18 ноября 2023 года / © SpaceX
Starship во время второго испытательного полета 18 ноября 2023 года / © SpaceX

По словам Маска, во время третьего испытательного полета Starship IFT-3 корабль выйдет на орбиту и запустит двигатель в космосе, чтобы он питался от малого бака. Цель — показать, что компания сможет надежно свести корабль с орбиты. Инженеры также планируют провести демонстрацию перекачки топлива в малый бак корабля. Возможно в этом полете на борту Starship будет тестовая полезная нагрузка (Starlink V2mini или Starlink V3).

Новые версии корабля Starship (V2 и V3) будут рассчитаны на вывод на орбиту 200 тонн полезной нагрузки. Высоту системы Starship (V3) можно увеличить до 150 метров.

Помимо этого, SpaceX собирается сертифицировать ступени Falcon на 40 полетов. Задача — выполнить два запуска с одной стартовой площадки за 24 часа в 2024 году, отметил предприниматель. 

© Space News Pod
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
17 минут назад
-
0
+
Серьёзные планы и цифирь.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Янв
500
Теория игр — что это? Основные положения и актуальные примеры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Янв
350
Фундаментальная астрофизика и народное хозяйство
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Янв
700
Антропологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Янв
400
Животный мир Алтая
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как выжить в ледниковый период
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Титан — удивительный спутник Сатурна
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Баллистики — штурманы открытого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Янв
600
Синдром эмоционального выгорания
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
700
Итоги 2023 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:28
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
Вчера, 11:26
Кирилл Отавин

Как NASA собирается уничтожить МКС

Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.

Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
Выбор редакции
12 января
Юлия Трепалина

Эксперимент с новорожденными мышами указал новый способ борьбы с гриппом

Для защиты от гриппа существуют вакцины и медикаментозные средства, но все же они не гарантируют полной безопасности. Поэтому медики продолжают искать дополнительные способы предотвратить распространение инфекции. Обнадеживающие результаты показало новое исследование американских ученых с участием новорожденных мышей.

Медицина
# вирус гриппа
# вирусные инфекции
# грипп
# лабораторные мыши
Позавчера, 10:28
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
11 января
ТюмГУ

Биологи изучили паразитов рыб в реках России

Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.

ТюмГУ
# азигии
# паразиты
# реки
# рыбы
# черви
Вчера, 11:26
Кирилл Отавин

Как NASA собирается уничтожить МКС

Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.

Космонавтика
# NASA
# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
Выбор редакции
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В ПНИПУ узнали, как продлить жизнь машинного масла

    2 часа назад

  2. Как NASA собирается уничтожить МКС

    Вчера, 11:26

  3. Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

    Позавчера, 10:28

  4. Необъяснимый гамма-источник обнаружили в данных телескопа «Ферми»

    12 января
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

Вчера, 11:26

Последние комментарии

Николай Цыгикало
17 минут назад
Серьёзные планы и цифирь.

Илон Маск рассказал о планах компании SpaceXИлон Маск рассказал о планах компании SpaceX

Павел Зубрилин
18 минут назад
Из интервью летчика-космонавта СССР, генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам РКП «Энергия» В. А. Соловьева к

Как NASA собирается уничтожить МКСКак NASA собирается уничтожить МКС

Affidavit Donda
43 минуты назад
Игорь Коняшов, ну что же ты расстраиваешь деточек? Они же обидятся. Отправить бы этих деточек пожить недельку-другую в коммуналке.

Россияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенкаРоссияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенка

Иван Ф
45 минут назад
Серьёзно? Он бы снимал про Клауса? Сомневаюсь, что опустился бы до такого.В остальном прикольно. Я бы посмотрел 👍

Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского 

Affidavit Donda
47 минут назад
Игорь Коняшов, а у нас, в самом длинном городе, очереди были почти за всем. Даже были анекдоты про наше чудесное снабжение — "Вы их дустом, дустом

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
51 минута назад
Игорь Коняшов, Трамп сам себе ужасный друг. А на Илона Эрроловича кто внезапно наехал? Или я что-то пропустил?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Shelove517
53 минуты назад
Николай Цыгикало, гнутся, да ещё как есть видео из Нью-Йоркских высоток во время ураганов, там всё скрипит и гуляет. Спроектированы, видимо, с

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Игорь Коняшов
1 час назад
Masyanya Masyanya, Надо же) а тем временем со времён счастливого совочка размер квартплощади на рыло населения вырос почти в 3 раза. Но любители халявы до

Россияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенкаРоссияне посчитали, что их заработок слишком мал для рождения ребенка

Игорь Коняшов
1 час назад
A. Donda, Происходящее в США просто прекрасно) запрет трампу баллотироваться в президенты. Травля Маска. Просто прекрасно))

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Игорь Коняшов
1 час назад
A. Donda, в нашем маленьком городке (Димитровград, Ульяновская область, ведущий советский атомград) все продукты по талонам были ещё с начала 80х. Но

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Аббос Хасанов
1 час назад
Пишут что в Россия такие не строят. А когда построят скажут ну куда понты, села без людей, плохие дороги. В России такие не строят не из-за распила

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Paul Vlasov
2 часа назад
С. В. Савельева пусть почитают. Он миногами занимался и все давно известно, открыватели, косоглазые.

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили головуМинога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Mi A2
2 часа назад
Большинство так и живут с керасинками, а женщинам нашим там не понравилось, они там бесправные, без мужика воего даже на улицу нельзя им ходить. это

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Evgeny
2 часа назад
Зумеры изобрели трейлер

Квартира-студия на колесах: AC Future показала автомобиль-трансформер Квартира-студия на колесах: AC Future показала автомобиль-трансформер 

Evgeny
5 часов назад
Михаил Леонтьев, в википедии пишут что сия дискуссия не нова: Тем не менее ни один из случавшихся споров относительно критериев высоты не был

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Виталий Сокол
6 часов назад
Мария Сарелайнен, а не тратил инстинкт на это 🤣🤣🤣

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виталий Сокол
6 часов назад
Vladimir Lukianov, что насчёт косаток? Да и слоны не хуже

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виталий Сокол
6 часов назад
А давайте… Да, что там про терминологию?

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виталий Сокол
6 часов назад
Паркур - наследие брахиации!

Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?Когда у высших приматов «отвалился» хвост и почему это произошло?

Cotton Burner
6 часов назад
Навальный спасает человечество?

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно