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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +226
Посты: 275

Ученые показали, как появляются тараканы

Наверное, тараканы — одни из самых неприятных насекомых на земле, однако они интересуют ученых из-за способности адаптироваться к новым условиям и выживать. В новом видео исследователи крупным планом показали процесс появления на свет личинок тараканов. 

Сообщество
# видео
# природа
# тараканы
Появление на свет тараканов / © Nat Geo / Disney+ / A Real Bug's Live
Появление на свет тараканов / © Nat Geo / Disney+ / A Real Bug’s Live

Кадры появления на свет тараканов представили как часть нового сериала National Geographic «Жизнь настоящего жука» (A Real Bug’s Life). Он выйдет на канале Disney+ 24 января 2024 года. 

© Ant Lab
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Александр Пушик
2 часа назад
Ну а процесс "горения" звезды - плазма?

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

Василий Парфенов
2 часа назад
John Smith, я уж не стал контекст давать, чтобы выглядело не так контрастно. Портленд -- это примерно широта Краснодара, Чикаго -- южнее Севастополя

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John Smith
3 часа назад
Вообще, как говорится, почувствуйте разницу. В США два метра снега, мороз в регионах где температура редко падает до нуля, результат - Линус

Десятки погибших, тысячи без света: суровая зима дошла до США, сменит ее потопДесятки погибших, тысячи без света: суровая зима дошла до США, сменит ее потоп

Василий Парфенов
3 часа назад
Иван Колупаев, горячее пламя -- идея растяжимая. Тем более настолько горячее, чтобы в нем хотя бы 1% ионизации получился. Три тысячи кельвинов (2700 по

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

Василий Парфенов
3 часа назад
Дмитрий Kuрueнко, насчет обихода не уверен. И потом, даже если все будут называть пламя плазмой, и ученые и учащиеся по профилю терминологию не

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

Василий Парфенов
3 часа назад
Старец Фугас, debatable. Но с годами все менее debatable. На западе сомнений никаких давно нет, в русскоязычных источниках плазму все чаще именуют даже не

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

Василий Парфенов
3 часа назад
Affidavit Donda, пожалуйста. Стараемся)

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

Дмитрий Тимофеев
3 часа назад
Слабо верится в реалистичность этих планов, если взять во внимание сколько "Науку" допиливали, запускали. Скорее всего будет как обычно принято в

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