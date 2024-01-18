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Александр Речкин
Александр Речкин
1 час назад
Рейтинг: +389
Посты: 1092

Обзорный телескоп получил изображение «космической птицы»

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) с помощью Обзорного телескопа VLT (VST) получили изображение остатка сверхновой в созвездии Паруса. Он напоминает силуэт птицы с широкими оранжевыми крыльями, длинным розовым телом и яркой звездой на месте глаза.

Сообщество
# звёзды
# космос
# туманности
Остаток сверхновой в созвездии Паруса / © ESO / VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU
Остаток сверхновой в созвездии Паруса / © ESO / VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU

Живописная картина порождена катаклизмом, произошедшим примерно 11 тысяч лет назад: массивная звезда исчерпала запасы своего термоядерного топлива, что привело к коллапсу ее ядра, сопровождавшемуся колоссальным взрывом. 

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