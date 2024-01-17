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Четверть руководителей крупных компаний планируют заменить людей на ИИ в 2024 году
Проведенный на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) опрос руководителей крупных компаний показал, что 25 процентов из них намерены сократить штат сотрудников как минимум на пять процентов в пользу генеративного искусственного интеллекта.
Результаты опроса, который организовала аудит-консалтинговая корпорация PWC, представлены здесь.
Глава Международного валютного фонда (МВМ) Кристалина Георгиева также сообщила, что, по данным анализа, проведенного неправительственной организации, развитие ИИ может повлиять почти на 40 процентов рабочих мест во всем мире.
«В большинстве сценариев ИИ, скорее всего, усугубит общее неравенство, и это тревожная тенденция, которую политики должны активно решать, чтобы не допустить дальнейшего разжигания социальной напряженности с помощью технологий», — заявила Георгиева.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Исследование, проведенное более чем на 18 тысячах школьников из США и Китая, связало число детей в семье с их психическим благополучием. Оказалось, чем больше у подростка братьев и сестер, тем хуже его психологические показатели согласно опросникам. При этом наличие старших детей с разницей в возрасте меньше года особенно сильно ухудшило такие оценки.
SpaceX в этом году планирует провести 150 космических запусков против 96 в 2023 году, причем около десятка из них должны стать полетами Starship. Глава компании считает, что выяснил причины взрыва корабля при его последнем, втором, испытательном полете и это позволяет надеяться на успех последующих.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
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