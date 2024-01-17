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Четверть руководителей крупных компаний планируют заменить людей на ИИ в 2024 году

Проведенный на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) опрос руководителей крупных компаний показал, что 25 процентов из них намерены сократить штат сотрудников как минимум на пять процентов в пользу генеративного искусственного интеллекта.

Промышленные роботы / © Getty Images

Результаты опроса, который организовала аудит-консалтинговая корпорация PWC, представлены здесь.

Глава Международного валютного фонда (МВМ) Кристалина Георгиева также сообщила, что, по данным анализа, проведенного неправительственной организации, развитие ИИ может повлиять почти на 40 процентов рабочих мест во всем мире.

«В большинстве сценариев ИИ, скорее всего, усугубит общее неравенство, и это тревожная тенденция, которую политики должны активно решать, чтобы не допустить дальнейшего разжигания социальной напряженности с помощью технологий», — заявила Георгиева.