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«Хаббл» рассмотрел место вспышки сверхновой SN 2010jl

Карликовая галактика UGC 5189A / © ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko

Карликовая галактика UGC 5189A расположена на расстоянии 150 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Льва. Она привлекла внимание астрономов в 2010 году, когда там вспыхнула сверхновая SN 2010jl, которая отличалась исключительной яркостью. За три года звезда выделила в 2,5 миллиарда раз больше энергии, чем Солнце за тот же период времени во всех диапазонах длин волн.

«Хаббл» рассмотрел место вспышки сверхновой SN 2010jl в галактике UGC 5189A для изучения среды, в которой возникают сверхновые, чтобы астрономы лучше смогли понять условия, необходимые для их возникновения.