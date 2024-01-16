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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +388
Посты: 1089

«Хаббл» рассмотрел место вспышки сверхновой SN 2010jl

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение галактики UGC 5189A, сделанное «Хабблом» — автоматической обсерваторией на орбите вокруг Земли.

Сообщество
# SN 2010jl
# звёзды
# космос
# Сверхновая
# Хаббл
Карликовая галактика UGC 5189A / © ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko
Карликовая галактика UGC 5189A / © ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko

Карликовая галактика UGC 5189A расположена на расстоянии 150 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Льва. Она привлекла внимание астрономов в 2010 году, когда там вспыхнула сверхновая SN 2010jl, которая отличалась исключительной яркостью. За три года звезда выделила в 2,5 миллиарда раз больше энергии, чем Солнце за тот же период времени во всех диапазонах длин волн.

«Хаббл» рассмотрел место вспышки сверхновой SN 2010jl в галактике UGC 5189A для изучения среды, в которой возникают сверхновые, чтобы астрономы лучше смогли понять условия, необходимые для их возникновения. 

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