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Стало известно, что на самом деле представляют собой «инопланетяне», показанные в парламенте Мексики
Осенью прошлого года журналист и уфолог Хайме Мауссан (Jaime Maussan) во время слушаний в конгрессе Мексики явил миру две метровые мумии. Их нашли в 2017 году в Перу, но не отнесли к какому-либо известному виду.
На пресс-конференции для СМИ 12 января ученые представили результаты своего исследования этих загадочных мумий. Оказалось, гуманоидные куклы имеют земное происхождение и были изготовлены из костей человека и животных.
Специалисты полностью исключили вероятность того, что это останки инопланетян.
Перуанский ученый Флавио Эстрада уточнил, что куклы сделаны из костей, соединенных современным синтетическим клеем.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Палеонтологи описали новый вид тираннозавров, обитавших в южной части Северной Америки. По мнению ученых, они могут быть ближайшими известными родственниками Tyrannosaurus rex — плотоядных динозавров из мелового периода, которых считают крупнейшими наземными хищниками своего времени, а возможно, и за всю историю Земли.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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Жизнь и смерть звезд
Забытое открытие: как двойные астероиды изменили наши представления о Солнечной системе
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