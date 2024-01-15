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Стало известно, что на самом деле представляют собой «инопланетяне», показанные в парламенте Мексики

Осенью прошлого года журналист и уфолог Хайме Мауссан (Jaime Maussan) во время слушаний в конгрессе Мексики явил миру две метровые мумии. Их нашли в 2017 году в Перу, но не отнесли к какому-либо известному виду.

Мумия «инопланетянина» / © Diego Simón / El Universal

На пресс-конференции для СМИ 12 января ученые представили результаты своего исследования этих загадочных мумий. Оказалось, гуманоидные куклы имеют земное происхождение и были изготовлены из костей человека и животных.

Специалисты полностью исключили вероятность того, что это останки инопланетян.

© Sky News Australia

Перуанский ученый Флавио Эстрада уточнил, что куклы сделаны из костей, соединенных современным синтетическим клеем.