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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +697
Посты: 1365

Hyundai показала полномасштабную версию экскаватора Concept X с ИИ

Подразделение компании Hyundai, которое отвечает за инновации, на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе представило полномасштабную версию экскаватора Concept X с искусственным интеллектом. 

Сообщество
# Hyundai
# ИИ
# технологии
Экскаватор Concept X / © Hyundai
Экскаватор Concept X / © Hyundai

Concept X входит в проект Xite Transformation компании Hyundai, который предполагает полную автоматизацию строительных площадок будущего. 

Полностью электрический экскаватор — первый из трех таких концептов для строительных площадок. Ожидается, что два других — самосвал и компактный колесный погрузчик (показанные ниже) — сдадут в эксплуатацию в 2025 году.  

Автономные машины для стройки / © Hyundai
Автономные машины для стройки / © Hyundai
Экскаватор Concept X / © Hyundai
Экскаватор Concept X / © Hyundai
Экскаватор Concept X / © Hyundai
Экскаватор Concept X / © Hyundai
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