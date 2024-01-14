Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA предложило всем желающим отправить свои имена на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предложило всем желающим отправить свои имена на естественный спутник Земли.

Концепт лунохода VIPER / © NASA / Daniel Rutter

Для этого нужно заполнить небольшую форму на сайте NASA. Затем имена участников запишут на специальный чип, который инженеры установят на первый луноход, построенным NASA, — VIPER.

Запуск ровера VIPER запланирован на 10 ноября 2024 года. Основной задачей аппарата будет изучение лунного грунта с целью определения количества содержащегося в нем водяного льда. VIPER должен прилуниться на западной окраине 73-километрового кратера Нобиле, вблизи южного полюса земного спутника.