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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +387
Посты: 1088

NASA предложило всем желающим отправить свои имена на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предложило всем желающим отправить свои имена на естественный спутник Земли.

Сообщество
# NASA
# космос
# Луна
Концепт лунохода VIPER / © NASA / Daniel Rutter
Концепт лунохода VIPER / © NASA / Daniel Rutter

Для этого нужно заполнить небольшую форму на сайте NASA. Затем имена участников запишут на специальный чип, который инженеры установят на первый луноход, построенным NASA, — VIPER.

Запуск ровера VIPER запланирован на 10 ноября 2024 года. Основной задачей аппарата будет изучение лунного грунта с целью определения количества содержащегося в нем водяного льда. VIPER должен прилуниться на западной окраине 73-километрового кратера Нобиле, вблизи южного полюса земного спутника.

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Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

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# животное
# круглоротые
# миноги
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# эмбриология
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Биологи изучили паразитов рыб в реках России

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Affidavit Donda
7 минут назад
Дмитрий Kuрueнко, а вы опять прочитали неугодный вам комментарий через слово. Хотя предсказуемо.

Глава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцевГлава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцев

дмитрий васильевич
8 минут назад
Меня кстати одного смутили китайские иероглифы на грузовике там, где должна быть изображена его марка?

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

дмитрий васильевич
9 минут назад
Ну всё, нейросетям показали что искусственному интеллекту тоже можно.... Ждем скайнета

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

дмитрий васильевич
10 минут назад
Pavel Dein, наша советская фантастика она все же более добрая, если можно так сказать, нет той подсознательной агрессии, трупов и прочее

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

Dimon Volkov
13 минут назад
Виктор Чупрын, Как зачем? Чтобы понтоваться, что у тебя в стране самое высокое здание. Ну и зарабатывать на нём, естесственно.

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Марина Круглова
22 минуты назад
J. Smith, жду твои минусики, ведь по существу-то ответить больше нечего, кроме: "ыыы, сышыа вперде!!!"

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Дмитрий Kuрueнко
26 минут назад
Sam Dowson, судя по статье и те и те мезодермального происхождения

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили головуМинога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Марина Круглова
29 минут назад
J. Smith, тяжело наверное тебе понять, что тема этой статьи - проблемы нового поколения и вытекающая отсюда проблема - низкая рождаемость. А не кто

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Виктор Чупрын
41 минута назад
А зачем такое здание?

Второе самое высокое здание в мире официально открылиВторое самое высокое здание в мире официально открыли

Дмитрий Kuрueнко
42 минуты назад
Affidavit Donda, ООО, а вы уже заочно и первый номер определили... Хотя предсказуемо

Глава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцевГлава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцев

Дмитрий Kuрueнко
43 минуты назад
Mikhail Khramov, а как "пиар- переворот" правильно переводить?А еще была такая фраза: "И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до

Глава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцевГлава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцев

Affidavit Donda
46 минут назад
У особи самдовсон какая-то подозрительная фиксация на бостонском и сан-диегском зоопарках. Похоже вся "жизнь" этой особи прошла именно там.

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Sam Dowson
55 минут назад
Иван Колупаев, какие дети!? Там стадо бабуинов в бостонском вольере улюлюкает, либо стая попугаев в зоопарке Сан-Диего. Донда это просто кличка одно

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Sam Dowson
1 час назад
Кости черепа фактически эктодермального происхождения. Позвонки - типично мезодермального. Непонятно, в чём тут может быть загадка что от чего

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили головуМинога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Михаил Орлов
1 час назад
Малинка Малинка, все сначала взялось из "пузырька" под названием зигота. но пузырьки в голове не связаны с парными структурами в теле эмбриона

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили головуМинога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Affidavit Donda
1 час назад
Иван Колупаев, не твоё патрячье дело.

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
1 час назад
Иван Колупаев, если была бы у меня болячка Альцхаймера, то я бы верил твоему вранью. А так у меня хватает ума понять, что ты врёшь напропалую, как

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
2 часа назад
Раньше учёные насиловали журналистов, теперь журналисты насилуют нейросети.

Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского Нейросеть показала, каким был бы сериал «Рик и Морти» от Андрея Тарковского 

Affidavit Donda
2 часа назад
Alex Kohl, спасибо, поржал.

Нейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССРНейросеть показала, каким был бы фильм «Терминатор», снятый в СССР

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