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NASA предложило всем желающим отправить свои имена на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предложило всем желающим отправить свои имена на естественный спутник Земли.
Для этого нужно заполнить небольшую форму на сайте NASA. Затем имена участников запишут на специальный чип, который инженеры установят на первый луноход, построенным NASA, — VIPER.
Запуск ровера VIPER запланирован на 10 ноября 2024 года. Основной задачей аппарата будет изучение лунного грунта с целью определения количества содержащегося в нем водяного льда. VIPER должен прилуниться на западной окраине 73-километрового кратера Нобиле, вблизи южного полюса земного спутника.
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Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Палеонтологи описали новый вид тираннозавров, обитавших в южной части Северной Америки. По мнению ученых, они могут быть ближайшими известными родственниками Tyrannosaurus rex — плотоядных динозавров из мелового периода, которых считают крупнейшими наземными хищниками своего времени, а возможно, и за всю историю Земли.
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