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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +81
Посты: 192

Видео: беспилотник Vapor 55 MX провел первую успешную стрельбу боеприпасами Shryke

Американская оборонная компания Aerovironment, разработавшая беспилотник вертолетного типа Vapor 55 MX, сообщила, что он провел первую успешную боевую стрельбу боеприпасами Shryke с GPS-наведением.

Сообщество
# беспилотники
# оружие
Дрон Vapor 55 MX / © AeroVironment
Дрон Vapor 55 MX / © AeroVironment

Vapor 55 MX нес четыре боеприпаса одновременно и продемонстрировал свою боевую эффективность.

Интеграция Shryke в этот беспилотник позволяет поражать несколько целей за один раз.

© AeroVironment
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