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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +487
Посты: 1312

Самая мощная твердотопливная ракета отправилась в первый полет

Китайская компания OrienSpace 11 января осуществила успешный запуск самой мощной в мире твердотопливной ракеты Gravity-1.

Сообщество
# Gravity-1
# Китай
# ракеты
# технологии
Gravity-1 / © Wang Xiaoyu
Gravity-1 / © Wang Xiaoyu

Трехступенчатая ракета-носитель Gravity-1 стартовала с морской платформы у берега Хайяна и успешно вывел на низкую околоземную орбиту три метеорологических спутника Yunyao-1.

Gravity-1 / © Wang Xiaoyu
Gravity-1 / © Wang Xiaoyu

Gravity-1 имеет длину 42 метра, диаметр — 3,35 метра, массу (с учетом топлива) — 405 тонн. Ракета способна выводить до 6,5 тонны полезной нагрузки груза на низкую орбиту и до 4,2 тонны — на солнечно-синхронную.

В результате сегодняшнего старта OrienSpace стала пятой китайской компанией, успешно запустившей собственную орбитальную ракету.

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