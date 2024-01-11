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Инженеры из ОАЭ создадут шлюзовую камеру для лунной орбитальной станции Gateway
Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) из Объединенных Арабских Эмиратов построит шлюзовую камеру для международной обитаемой окололунной станции Gateway, сообщили в NASA.
Объединенные Арабские Эмираты участвуют в лунной программе NASA «Артемида», поэтому должны спроектировать и создать шлюз для будущей обитаемой станции. Взамен один из астронавтов этой ближневосточной страны сможет посетить аванпост.
Gateway станет промежуточным пунктом на окололунной орбите для миссий на поверхность естественного спутника Земли. Модуль шлюза позволит астронавтам выходить в открытый космос за пределами станции, а также размещать там научную полезную нагрузку.
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Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.
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В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
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Нам отключат SWIFT, самолеты, банковские карточки и резервы Центробанка. Что не так с массовыми представлениями о новых западных санкциях?
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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