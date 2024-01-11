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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +686
Посты: 1359

Инженеры из ОАЭ создадут шлюзовую камеру для лунной орбитальной станции Gateway

Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) из Объединенных Арабских Эмиратов построит шлюзовую камеру для международной обитаемой окололунной станции Gateway, сообщили в NASA. 

Сообщество
# Gateway
# космос
# Луна
# ОАЭ
Концепт станции Gateway и шлюзовой камеры / © NASA
Концепт станции Gateway и шлюзовой камеры / © NASA

Объединенные Арабские Эмираты участвуют в лунной программе NASA «Артемида», поэтому должны спроектировать и создать шлюз для будущей обитаемой станции. Взамен один из астронавтов этой ближневосточной страны сможет посетить аванпост.

Gateway станет промежуточным пунктом на окололунной орбите для миссий на поверхность естественного спутника Земли. Модуль шлюза позволит астронавтам выходить в открытый космос за пределами станции, а также размещать там научную полезную нагрузку.

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Александр Березин, ну и в целом, просто ради интереса, посмотрите тот же Пространство. Это никогда не было научной даже жидкой фантастикой. Это

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Affidavit Donda
1 час назад
Игорь Коняшов, не так, чтобы все, но саму идею таки да. :-)))

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
1 час назад
. Занятие это любил Козлодоев и дюжину враз ублажал...(ц).

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

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