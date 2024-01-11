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Инженеры из ОАЭ создадут шлюзовую камеру для лунной орбитальной станции Gateway

Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) из Объединенных Арабских Эмиратов построит шлюзовую камеру для международной обитаемой окололунной станции Gateway, сообщили в NASA.

Концепт станции Gateway и шлюзовой камеры / © NASA

Объединенные Арабские Эмираты участвуют в лунной программе NASA «Артемида», поэтому должны спроектировать и создать шлюз для будущей обитаемой станции. Взамен один из астронавтов этой ближневосточной страны сможет посетить аванпост.

Gateway станет промежуточным пунктом на окололунной орбите для миссий на поверхность естественного спутника Земли. Модуль шлюза позволит астронавтам выходить в открытый космос за пределами станции, а также размещать там научную полезную нагрузку.