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Первый в мире полностью автономный ресторан откроется в США

Полностью роботизированный ресторан быстрого питания должен в ближайшее время открыться в Пасадене (Калифорния, США). Об этом сообщило издание New Atlas со ссылкой на робототехническую компанию Miso Robotics.

Робот-повар Flippy 2 / © Miso Robotics

Посетитель заведения сможет оформить заказ с помощью интерактивного экрана, а затем увидит, как робот-повар будет самостоятельно готовить гамбургеры и картофель фри, а также разливать напитки.

Робот Flippy 2 компании Miso Robotics представляет собой механические руки, прикрепленные к специальным рельсам для перемещения по кухне. Оснащенный системой искусственного интеллекта, он будет проводить все операции с приготовлением пищи полностью самостоятельно, а затем подаст готовые блюда посетителям.

© Miso Robotics

В первые дни работы за Flippy 2 будут приглядывать сотрудники закусочной, расположенной поблизости. Если роботы справятся, их предоставят самим себе.

«Насколько нам известно, это будет первый в мире действующий ресторан, где как заказ, так и каждый процесс приготовления полностью автоматизированы», — отметил Джон Миллер из компании Miso Robotics.

© Miso Robotics