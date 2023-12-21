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Компания Mansory показала футуристический концепт летающего гиперкара
Немецкая компания Mansory, которая была основана в 1989 году и более чем за 30 лет создала множество захватывающих дух необыкновенных машин, представила новый концепт летающего автомобиля под названием Empower.
Иллюстрации будущего летающего гиперкара выглядят потрясающе, однако специалисты Mansory не упоминают никаких технических деталей, поэтому до создания функционального прототипа и получения одобрения на испытательные полеты еще очень далеко.
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Авторы исследования предложили новый метод датирования археологических находок: используя его, можно получить не только исторические данные, но и узнать о геомагнитных аномалиях прошлого.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
Перенесшие коронавирусную инфекцию часто жалуются на невозможность вернуться к прежнему или желаемому уровню физической активности. Новое исследование американских ученых помогло объяснить, что именно вызывает такое состояние. Оказалось, вернуть прежнюю форму, просто возобновив упражнения, не получится.
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