Компания Mansory показала футуристический концепт летающего гиперкара

Вынужденное пробуждение по будильнику на часах или в смартфоне не только подвергает стрессу, но и приводит к скачку артериального давления, так как человек быстро переходит из сна в состояние бодрствования. Это выступает фактором риска неблагоприятных сердечно-сосудистых состояний вроде инсульта и сердечного приступа.