Ученые нашли самых маленьких клыкастых лягушек

Limnonectes phyllofolia / © Sean Reilly

Команда исследователей из Полевого музея в Чикаго, Зоологического музея Богора и лаборатории Макгуайра в Беркли обнаружила на острове Сулавеси (Индонезия) новый вид лягушек. Он, как отметили авторы исследования, имеет самый маленький размер среди взрослых сородичей с Сулавеси: максимальная длина головы составляет около 30 миллиметров.

Вид также отличается уникальным репродуктивным поведением. Дело в том, что обычно лягушки откладывают яйца, заключенные в желе, а не в твердую защитную оболочку. А чтобы яйца не высыхали, большинство земноводных откладывают их в воду. К удивлению исследовательской группы, лягушки Limnonectes phyllofolia откладывают яйца на листьях и мшистых валунах на высоте нескольких сантиметров над землей, а чтобы яйца в кладке не высыхали, родители сохраняют их влажными и защищают от бактериального и грибкового загрязнения.

Столь необычное репродуктивное поведение этих лягушек может быть связано с меньшими, чем обычно, размерами и клыками. У некоторых родственников нового вида клыки покрупнее, что помогает им избежать конкуренции за места вдоль рек, чтобы отложить яйца в воде. Поскольку эти лягушки научились откладывать яйца подальше от воды, возможно, они утратили потребность в больших клыках.