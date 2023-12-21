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Ученые нашли самых маленьких клыкастых лягушек
В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, исследователи описали новый вид клыкастой лягушки Limnonectes phyllofolia. Она оказалась самой маленькой из когда-либо обнаруженных.
Команда исследователей из Полевого музея в Чикаго, Зоологического музея Богора и лаборатории Макгуайра в Беркли обнаружила на острове Сулавеси (Индонезия) новый вид лягушек. Он, как отметили авторы исследования, имеет самый маленький размер среди взрослых сородичей с Сулавеси: максимальная длина головы составляет около 30 миллиметров.
Вид также отличается уникальным репродуктивным поведением. Дело в том, что обычно лягушки откладывают яйца, заключенные в желе, а не в твердую защитную оболочку. А чтобы яйца не высыхали, большинство земноводных откладывают их в воду. К удивлению исследовательской группы, лягушки Limnonectes phyllofolia откладывают яйца на листьях и мшистых валунах на высоте нескольких сантиметров над землей, а чтобы яйца в кладке не высыхали, родители сохраняют их влажными и защищают от бактериального и грибкового загрязнения.
Столь необычное репродуктивное поведение этих лягушек может быть связано с меньшими, чем обычно, размерами и клыками. У некоторых родственников нового вида клыки покрупнее, что помогает им избежать конкуренции за места вдоль рек, чтобы отложить яйца в воде. Поскольку эти лягушки научились откладывать яйца подальше от воды, возможно, они утратили потребность в больших клыках.
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