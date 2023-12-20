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Марсианский вертолет NASA совершил самый продолжительный полет в 2023 году

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в соцсетях, что дрон вертолетного типа Ingenuity 15 декабря успешно совершил 68-й по счету полет в небе над Марсом. Аппарат преодолел расстояние в 702 метра — это всего на 1,8 метра недотягивает до рекорда Ingenuity в 704 метра, который был установлен в апреле 2022 года, по итогу 25-го полета.