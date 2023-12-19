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NASA показало, как коммерческие компании будут помогать колонизировать Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало видеоролик о планах запуска коммерческой службы по доставке на Луну полезной нагрузки.

Колонизация Луны / © NASA

Сейчас NASA сотрудничает с 14 частными американскими компаниями в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Они будут конкурировать за возможность доставить научно-техническое оборудование на поверхность естественного спутника Земли.

© NASA

Инициатива CLPS существует в рамках лунной программы «Артемида». По замыслу NASA, коммерческие службы доставки будут нужны для испытания технологий и проведения научных экспериментов, которые помогут в исследовании Луны и подготовке к пилотируемым полетам.