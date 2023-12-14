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SpaceX переносит запуск «загадочного» космоплана третий день подряд
Ракету Falcon Heavy компании SpaceX, на борту которой находится многоразовый беспилотный космический корабль X-37B, не могут запустить третий день подряд. В чем проблема?
Изначально запуск был запланирован на 11 декабря, однако SpaceX отложила старт из-за проблемы в наземной системе и перенесла его на вечер 12-го числа.
Во вторник SpaceX объявила, что не будет проводить запуск в этот день и сдвинула его на среду. В компании Илона Маска отметили, что дополнительное время позволит командам завершить проверку систем. В среду SpaceX сообщила, что отложит запуск до «следующей лучшей возможности» и внимательно следит за погодой.
X-37B должен был отправиться в седьмой полет, во время которого пройдут секретные испытания. Как долго многоразовый беспилотный космоплан, разработанный Boeing для американских ВВС, пробудет на орбите — неизвестно.
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