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Робопес Hound установил новый рекорд в спринте на 100 метров

Представители Книги рекордов Гиннесса зарегистрировали новый рекорд в беге на 100 метров среди четвероногих роботов.

Робопес Hound / © KAIST

Робопес Hound, созданный исследователями из Корейского передового института науки и технологий (KAIST), стартовал из неподвижного положения, а затем пересек финишную линию, двигаясь со средней скоростью 18,12 километра в час.

В итоге он пробежал дистанцию в 100 метров за 19,87 секунды и тем самым установил новый мировой рекорд.