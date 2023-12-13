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Видео «Ford вытаскивает застрявший Cybertruck» может быть не тем, чем кажется

Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором пикап компании Ford спасает застрявший на бездорожье Tesla Cybertruck. В комментариях пользователи припомнили рекламный слоган Cybertruck «Построен для любой планеты», а также назвали эти кадры лучшей рекламой Ford.

Ford «выручает» застрявший электрический пикап Cybertruck / © Electrek

На видео показан прототип (о чем свидетельствует маркировка RC на его борту) новейшего электропикапа Tesla, забуксовавшего буквально на ровном месте, без ям или реально сложного бездорожья. Его вытаскивает Ford F-150 — главный конкурент Cybertruck.

Внимательный взгляд на видео может выявить ряд странных деталей. Дело в том, что у Cybertruck уникальная форма колесных дисков и разработанная специально под эту модель внедорожная резина. Но на опубликованных кадрах 35-дюймовые колеса пикапа не с дисками шестиугольной формы, а с обычными, круглыми, не похожими на те, которыми Tesla оснащает машины этой модели. Кроме того, шины тоже выглядят «неродными».

Наконец, по тому, что одно из колес оси может вращаться много быстрее другого, видно, что на машине не работает блокировка дифференциала. Утверждается, что причиной этого мог быть программный сбой, но источник такой информации имеет неясную степень надежности. Также на видео неактивна пневматическая подвеска (все время находится в крайне верхнем положении).

Таким образом, показанное в видеоролике могло быть следствием того, что кто-то купил пока еще нечастый серийный Cybertruck, зачем-то заменил на нем колеса на менее проходимые, а потом загнал машину на снег. При этом он мог как-то отключить блокировку дифференциала.

В США, где зимняя резина не слишком распространена, в зимние месяцы обычно ездят на всесезонке, без шипов и «липучек». На такой резине забуксовать на снегу (и без блокировки дифференциала) может даже автомобиль очень высокой проходимости.

Напомним, что Cybertruck — недавно запущенный в производство электропикап Tesla, который планируют выпускать тиражом в полмиллиона штук в год. По мнению ряда отраслевых наблюдателей, его продажи могут достигнуть и миллиона в год (сегодня на таком уровне находятся ежегодные продажи пикапов Ford F-series в США).