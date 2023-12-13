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Русская выхухоль оказалась на грани полного исчезновения

Международный союз охраны природы (МСОП) опубликовал новые списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты. В перечень животных, у которых изменился природоохранный статус, попала и русская выхухоль (Desmana moschata): ранее этот вид классифицировали как вымирающий, теперь — как находящийся на грани полного исчезновения.

Русская выхухоль (Desmana moschata) / © redbookrf

В последние несколько десятилетий численность русских выхухолей стремительно сокращается. В основном это происходит из-за разрушения их естественной среды обитания: вырубки лесов, пересыхания и загрязнения водоемов, а также деятельности браконьеров — эти насекомоядные, живущие у водоемов, гибнут в рыболовных сетях. Популяция русской выхухоли снизилась с 27 тысяч особей в 2001 году до четырех тысяч сегодня. В неволе она не размножается.

Русская выхухоль обитает в России, Казахстане, на Украине, иногда встречается в Литве и Белоруссии. В основном ареал ограничен бассейнами Днепра, Волги, Дона и Урала, хотя раньше Desmana moschata была распространена в Европе, вплоть до Британских островов.

Всего в обновленном списке МСОП числится 157 190 видов, из которых 44 016 признали находящимися под угрозой исчезновения.