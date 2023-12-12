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Компания AirWorker из Армении представила свой беспилотник и барражирующий боеприпас

Армянская компания AirWorker на выставке EDEX 2023, которая проходила в Египте, показала новый барражирующий боеприпас AW21 и автономный разведывательный дрон AW5R.

Разведывательный дрон AW5R / © Air Worker

Барражирующий боеприпас AW21 может находиться в воздухе до 20 минут и развивать скорость 30 метров в секунду, выполняя полет на высотах до 3500 метров.

AW21 способен нести полезную нагрузку весом до двух килограммов, включая боевую часть и систему управления.

Барражирующий боеприпас AW21 / © Air Worker

Разведывательный дрон AW5R самолетного типа, в свою очередь, может нести полезную нагрузку массой до 300 граммов и развивать скорость от 65 до 80 километров в час, достигая высоты до 4000 метров. Продолжительность полета — до 80 минут.