В ноябре природа постепенно переходит к зимнему состоянию. Деревья теряют листву, травянистые растения завершают вегетацию, а температура почвы снижается. Кажется, что биологическая активность практически прекращается до весны. Однако под поверхностью земли продолжается сложная и практически невидимая жизнь. Миллиарды микроорганизмов участвуют в разложении органических остатков, превращении питательных веществ и поддержании плодородия почв. О том, как почвенные микроорганизмы переживают похолодание и какую роль играют в экосистемах, рассказала Татьяна Ледащева, кандидат физико-математических наук, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, член редколлегии научного интернет-журнала «Отходы и ресурсы».

Для почвенных бактерий и грибов ноябрь — не просто период ожидания зимы. Это время изменения условий существования, когда температура, влажность и доступность органических веществ определяют дальнейшую активность микробных сообществ.

Что происходит с почвой при похолодании?

Температура — один из важнейших факторов, определяющих скорость биохимических процессов в почве. При снижении температуры многие ферментативные реакции замедляются. Микроорганизмы начинают медленнее перерабатывать органические вещества, а интенсивность отдельных процессов минерализации уменьшается.

Однако это не означает полного прекращения микробной активности. Даже при отрицательной температуре воздуха почва может оставаться незамерзшей, особенно на глубине и под слоем растительных остатков или снега.

Кроме того, при частичном промерзании почвы между минеральными частицами могут сохраняться тонкие пленки незамерзшей воды. В таких микросредах некоторые холодоустойчивые микроорганизмы способны поддерживать обмен веществ.

Активность почвенной микробиоты зависит не только от температуры. Существенное значение имеют влажность, кислотность, наличие доступного углерода, кислородный режим и структура самой почвы.

Почему опавшая листва становится источником жизни?

Осенью в лесных экосистемах на поверхность почвы поступает большое количество растительных остатков. Листья, мелкие ветви и отмершие части травянистых растений формируют органический материал, который постепенно перерабатывается почвенными организмами. И важнейшую роль в этом процессе играют бактерии и грибы.

Грибы способны выделять ферменты, участвующие в разрушении сложных органических соединений растительных клеточных стенок. Бактерии используют разнообразные продукты разложения, участвуя в превращениях углерода и азота. В результате органическое вещество частично минерализуется, а частично включается в состав почвенного органического вещества и микробной биомассы.

Этот процесс не завершается с окончанием осени. Его скорость изменяется в зависимости от температуры и других условий, но переработка органических остатков может продолжаться и зимой.

Поэтому опавшая листва представляет собой не бесполезный мусор, а важный компонент круговорота веществ в лесу.

Что опаснее для микроорганизмов — мороз или оттепель?

В ноябре во многих регионах России температура может неоднократно переходить через нулевую отметку. Днем почва оттаивает, а ночью вновь промерзает.

Такие колебания воздействуют на микроорганизмы несколькими способами.

При образовании льда изменяется доступность жидкой воды, повышается концентрация растворенных веществ в незамерзшей части почвенного раствора, возникают механические и осмотические напряжения.

Некоторые клетки повреждаются, а продукты их разрушения становятся доступными для других микроорганизмов после оттаивания.

Научный метаанализ, опубликованный в журнале Soil Biology and Biochemistry в 2022 году, показал, что циклы замерзания и оттаивания способны изменять микробную биомассу и структуру почвенных сообществ. При этом реакция бактерий и грибов различается: бактериальные сообщества в рассмотренных исследованиях оказались более чувствительными к таким циклам, чем грибные.

Почему снег защищает почвенную жизнь?

Снежный покров выполняет важную теплоизоляционную функцию. Благодаря своей пористой структуре снег снижает скорость теплообмена между атмосферой и почвой. Поэтому под достаточно устойчивым снежным покровом температура грунта может колебаться значительно меньше, чем температура воздуха.

Это создает условия для сохранения активности части почвенных организмов.

В 2024 году исследователи опубликовали в журнале Geoderma метаанализ 60 научных работ, посвященных влиянию изменений снежного покрова на почвенные процессы.

Результаты показали, что экспериментальное увеличение снежного покрова в среднем сопровождалось повышением почвенного дыхания на 16,3%, а микробного углерода биомассы — на 6,6%.

При этом эффекты различались в зависимости от типа экосистемы, характеристик почвы и глубины снега.

Эти результаты показывают, что снежный покров влияет не только на растения и животных, но и на невидимые процессы круговорота углерода под землей.

Как изменение климата влияет на почвенную микробиоту?

Изменение зимних температур и режима снежного покрова способно перестраивать функционирование почвенных экосистем. Более теплая зима не обязательно означает благоприятные условия для микроорганизмов.

Если снежный покров становится менее устойчивым, почва может чаще подвергаться резким температурным колебаниям. Это увеличивает вероятность повторных циклов промерзания и оттаивания.

Такие изменения способны влиять на скорость разложения органических веществ, доступность питательных элементов и процессы почвенного дыхания. Последствия могут сохраняться даже после окончания зимы, отражаясь на весенней активности микроорганизмов и круговороте углерода.

Почему это важно для экологии?

Почвенные микроорганизмы — один из ключевых компонентов наземных экосистем. От их активности зависят переработка растительных остатков, превращения соединений азота и углерода, доступность питательных веществ и устойчивость почвенных процессов.

Поэтому ноябрьская почва — это не застывшая среда, ожидающая весны, а динамичная система, в которой продолжаются важнейшие биогеохимические процессы. Изучение сезонных изменений микробных сообществ помогает ученым оценивать устойчивость экосистем к климатическим колебаниям и прогнозировать изменения почвенного плодородия.

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РУДН 4 статей РУДН (Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы) — государственный многопрофильный университет, расположенный в Москве. Университет был основан в 1960 году с целью подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Образовательная модель РУДН предусматривает сочетание фундаментальной подготовки, научно-исследовательской деятельности и международного сотрудничества. Университет ведёт обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в области естественных, технических, медицинских, социальных и гуманитарных наук. Среди студентов — представители 160 стран мира.