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Китайская компания i-Space вновь успешно испытала прототип многоразовой ракеты-носителя

Испытания прототипа одноступенчатой ракеты Hyperbola-2 SQX-2Y / © i-Space

Ракета высотой 28 метров успешно выполнила прыжковое испытание. Hyperbola-2 SQX-2Y достигла высоты 343,12 метра, а затем плавно приземлилась на стартовую площадку.

Месяц назад, 2 ноября, прототип Hyperbola-2Y почти за минуту полета достиг высоты 178 метров, после чего выполнил плавное снижение и мягко сел.

© NS-community

Успешные испытания вертикальных взлета и посадки знаменуют прогресс в создании китайской многоразовой ракеты. На орбиту она должна отправиться в 2025 году.