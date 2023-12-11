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Китайская компания i-Space вновь успешно испытала прототип многоразовой ракеты-носителя
Частная китайская компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., или i-Space,10 декабря успешно провела вторые тестовые испытания прототипа одноступенчатой ракеты Hyperbola-2 SQX-2Y.
Ракета высотой 28 метров успешно выполнила прыжковое испытание. Hyperbola-2 SQX-2Y достигла высоты 343,12 метра, а затем плавно приземлилась на стартовую площадку.
Месяц назад, 2 ноября, прототип Hyperbola-2Y почти за минуту полета достиг высоты 178 метров, после чего выполнил плавное снижение и мягко сел.
Успешные испытания вертикальных взлета и посадки знаменуют прогресс в создании китайской многоразовой ракеты. На орбиту она должна отправиться в 2025 году.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
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В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
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