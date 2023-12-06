Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Поразит людей»: Маск рассказал о будущем электромобиле Tesla

Во время нового интервью о пикапе Cybertruck генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал информацию об электромобиле Tesla следующего поколения.

Эскиз электромобиля Tesla / © Tesla

«Мы работаем над недорогим электромобилем, который будет производиться в очень больших объемах. Мы достаточно далеко продвинулись в этом направлении. Я еженедельно изучаю планы производственной линии. Думаю, революция в производстве, которую произведет этот электромобиль, поразит людей», — сказал Маск.

Никаких технических характеристик будущей машины миллиардер не раскрыл.

«Недорогим» электромобилем часто называют «Tesla за 25 тысяч долларов» (2 326 650 рублей по сегодняшнему курсу) — такая стоимость представляется довольно невысокой в сфере электромобилей.

© Munro Live