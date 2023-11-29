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Часть новой ракеты Blue Origin сфотографировали у мыса Канаверал
Недалеко от Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде очевидцы сфотографировали топливный бак первой ступени ракеты New Glenn, который находился рядом с кампусом компании Blue Origin. Ранее в порт космодрома привезли массивную конструкцию (предположительно, для New Glenn): ее выгрузили на берег с помощью нового тяжелого крана.
Снимок появился вскоре после того, как представитель компании Blue Origin заявил, что части ракеты New Glenn собираются доставить в ангар.
Разработка двухступенчатой New Glenn началась более десяти лет назад. Согласно планам компании Blue Origin, ракета сможет выводить до 45 тонн груза на низкую орбиту и до 13,6 тонны — на геостационарную.
Первый полет New Glenn назначен на 2024 год. В рамках дебютного старта ракета должна отправить к Марсу пару зондов EscaPADE.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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