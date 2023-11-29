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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
16 минут назад
Рейтинг: +635
Посты: 1300

Часть новой ракеты Blue Origin сфотографировали у мыса Канаверал

Недалеко от Космического центра имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде очевидцы сфотографировали топливный бак первой ступени ракеты New Glenn, который находился рядом с кампусом компании Blue Origin. Ранее в порт космодрома привезли массивную конструкцию (предположительно, для New Glenn): ее выгрузили на берег с помощью нового тяжелого крана. 

Сообщество
# Blue Origin
# New Glenn
# космос
# ракеты
Топливный бак ракеты New Glenn / © Max Evans / NSF
Топливный бак ракеты New Glenn / © Max Evans / NSF

Снимок появился вскоре после того, как представитель компании Blue Origin заявил, что части ракеты New Glenn собираются доставить в ангар.

Массивная конструкция, возможно, для New Glenn / © NASA
Массивная конструкция, возможно, для New Glenn / © NASA

Разработка двухступенчатой New Glenn началась более десяти лет назад. Согласно планам компании Blue Origin, ракета сможет выводить до 45 тонн груза на низкую орбиту и до 13,6 тонны — на геостационарную.

Первый полет New Glenn назначен на 2024 год. В рамках дебютного старта ракета должна отправить к Марсу пару зондов EscaPADE.

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Комментарии

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1 Комментарий

John Smith
John Smith
11 минут назад
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0
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Ну что, хорошая новость - не СпейсХ-ом единым. В 2024 США явно пробьет отметку в 100 запусков. Уже и в этом году близко.
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Иван Колупаев
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Aлек сей Нии_pet
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John Smith
11 минут назад
Ну что, хорошая новость - не СпейсХ-ом единым. В 2024 США явно пробьет отметку в 100 запусков. Уже и в этом году близко.

Часть новой ракеты Blue Origin сфотографировали у мыса КанавералЧасть новой ракеты Blue Origin сфотографировали у мыса Канаверал

Tony Outis
13 минут назад
Слишком реальное видео, если бы это было 3д

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Педро Зурита
36 минут назад
B. Sidorenko, не говорите ерунду. Если часы идут по другому, это не значит, что время идёт по другому. Часы - это прибор, для измерения времени. В разных

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
41 минута назад
А мне больше нравится вот этот, сделанный "Викингом" в 1976 году. На нём тоже виден ландшафт Красной планеты и атмосфера на горизонте.

Таким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планетыТаким Марс могли бы увидеть люди: NASA показало потрясающий снимок горизонта Красной планеты

Иван Колупаев
50 минут назад
Ну положим некоторые фразы из упомянутых вами фильмов тоже растащили на мемы, но не настолько чтоб там хватило материала для исследований.

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный языкЛингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Михаил
54 минуты назад
Игорь Петелин, эта формула не работает на релятивистских скоростях, так что результаты ваших расчетов не верные. Нужно использовать

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
1 час назад
Интересная конечно теория и к счастью совершенно пока недоказуемая. Ибо с поумневшими лабораторными крысами могут произойти неприятности. Со

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
2 часа назад
Михаил, s/t

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Янов
2 часа назад
Отвечает Максим Чистяков

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Ильинский
2 часа назад
Чо вы фигнёй маетесь!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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kpi
3 часа назад
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