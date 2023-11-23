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Для марсианской миссии NASA выбрало ракету Blue Origin, а не SpaceX

Ракета New Glenn компании Blue Origin в августе 2024 года должна будет отправить на Марс два идентичных космических аппарата миссии ESCAPADE для изучения электромагнитных полей планеты.

Концепт New Glenn / © Blue Origin

Изначально NASA планировало, что два космических аппарата миссии ESCAPADE отправятся в космос на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX в октябре 2023 года вместе с зондом «Психея» (Psyche), который улетел изучать одноименный астероид.

Но затем Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США решило отменить запуск ESCAPADE на ракете Илона Маска, посчитав, что аппараты не смогут нормально выйти на орбиту вокруг Красной планеты. Поэтому старт ESCAPADE перенесли на август 2024 года, чтобы спустя 11 месяцев зонды смогли достичь Марса и начать научную деятельность.

С одной стороны, NASA немного рискует, решив использовать ракету-носитель New Glenn, которая еще ни разу не летала в космос. С другой — ESCAPADE отнесена к миссии класса D, следовательно, она имеет относительно низкий приоритет для общей стратегии NASA, поэтому и стоимость контракта, заключенного между космическим агентством и Blue Origin составляет всего 20 миллионов долларов (довольно немного по меркам космической отрасли США).