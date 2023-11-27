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Инженеры NASA испытывают прототип нового вертолета для Марса

Пока вертолет Ingenuity продолжает бить рекорды скорости и высоты полета на Красной планете, инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США работают над тестированием лопастей из углеродного волокна для марсианских вертолетов следующего поколения.

Концепт нового марсианского вертолета / © NASA

Недавно прошли испытания лопастей марсианского вертолета нового поколения, которые на 10 сантиметров длиннее, чем у Ingenuity, и имеют более высокую прочность. Новая конструкция позволит создавать более крупные и мощные аппараты.

Во время очередного теста инженеры смогли раскрутить лопасти до 3500 оборотов в минуту, что намного больше, чем их скорость вращения у вертолета Ingenuity. По мнению исследователей, такие усовершенствованные детали уже можно использовать в готовой версии марсианских вертолетов нового поколения.

© JPLraw