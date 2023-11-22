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Археологи обнаружили место, где находился «потерянный» шотландский монастырь

Руины Дирского монастыря / © IFLS

Археологи полагают, что нашли остатки здания монастыря примерно в 80 метрах от руин Дирского аббатства, основанного в 1219 году. Там обнаружили средневековую керамику, фрагменты стекла, стилус (инструмент для письма) и доски для игры под названием хнефатафл. Она похожа на шахматы и была популярна в Средние века.

Все находки указывают на то, что Дирский монастырь находился именно на этом месте. Кроме того, на то же указывают сделанные на письменном шотландском гэльском языке пометки на полях сохранившегося евангельского сборника под названием «Дирская книга». В них говорится о пяти поместьях, которые были переданы монастырю.

Руины Дирского монастыря / © IFLS

Сборник создали между 850 и 1000 годами нашей эры. Считается, что он хранился в монастыре в то время, когда внесли эти пометки.

Древняя настольная игра хнефатафл / © IFLS