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Hyundai открыла умный завод электромобилей

Юисун Чунг, исполнительный председатель Hyundai Motor Group, выступает с речью на церемонии открытия нового завода / © Hyundai

В Hyundai заявили, что новый объект «предоставляет покупателям беспрецедентные способы взаимодействия со своими автомобилями и брендом Hyundai» с помощью роботов и искусственного интеллекта. Новое предприятие Hyundai сможет создавать индивидуальные электромобили, используя модульную систему производства. Покупатель сможет сидя дома выбрать электромобиль и все дополнительные функции, который ему требуются в будущей машине.

Семиэтажный завод площадью 68 900 квадратных метров способен производить 30 000 электромобилей в год, 200 роботов будут выполнять около 50% всех задач.