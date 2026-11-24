Немецкая пресса сообщила о возможном запуске российского спутника с ядерным оружием в декабре

Западные разведывательные ведомства опасаются, что Россия может вывести на орбиту спутник с ядерным оружием до конца текущего года. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Полет российской космической ракеты / © «Роскосмос»

Размещенное на орбите ядерное оружие будет представлять угрозу для тысяч спутников на низкой околоземной орбите, в том числе для военных и коммерческих систем связи Starshield и Starlink. Под угрозой окажутся также западные военные спутники наблюдения и пилотируемые космические объекты, включая Международную космическую станцию (МКС). Гипотетический ядерный взрыв на орбите будет неизбирательным по своим последствиям: он уничтожит не только спутники других стран, но и российские космические аппараты, а также китайскую орбитальную группировку.

Впервые о намерении России разместить ядерное оружие в космосе американские законодатели, получившие доступ к правительственным разведывательным данным, сообщили в начале 2024 года. Тогда представители США заявили, что в 2022 году Россия запустила экспериментальный спутник для изучения воздействия радиации на космическую аппаратуру и подготовки к созданию будущего аппарата с ядерным вооружением. При этом, по утверждению американской стороны, на тот момент Россия еще не выводила ядерное оружие на орбиту.

Согласно материалам сразу трех немецких изданий — общественных телерадиокомпаний NDR и WDR, а также мюнхенской газеты Süddeutsche Zeitung, — запуск российского спутника с ядерным оружием может состояться в ближайшее время. По данным журналистов, западные разведывательные службы, включая военную разведку и Федеральную разведывательную службу Германии (BND), считают, что Россия готовится разместить такое оружие в космосе уже в этом году. Несколько стран НАТО обменялись информацией и результатами своих оценок по этому вопросу.

Как сообщили немецкие СМИ, спутник с ядерным вооружением, получивший обозначение «Спутник-С», уже готов. По оценке немецкого космического командования, его запуск может состояться уже в декабре. После выхода на орбиту аппарат сможет оставаться там в течение месяцев или даже лет, ожидая приказа российских военных на применение ядерного оружия.

В Кремле отвергли сообщения немецких СМИ. Их вряд ли стоит воспринимать всерьез, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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