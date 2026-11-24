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Рейтинг: лучшие страны для выхода на пенсию в 2026 году
Что делает страну привлекательным местом для жизни на пенсии? Помимо качества медицинского обслуживания и общего уровня жизни, важнейшую роль играет финансовая защищенность, от которой во многом зависит, насколько комфортно люди смогут провести старость.
На инфографике представлены 40 стран, ранжированных на основе Глобального пенсионного индекса Natixis за 2026 год. Исследование охватывает 44 страны и учитывает 18 показателей, объединенных в четыре категории: здоровье, финансовое обеспечение на пенсии, качество жизни и материальное благополучие.
Первое место по уровню пенсионной защищенности занимает Норвегия. Она также находится на третьей строчке рейтинга по показателям здоровья и качества жизни. Однако по уровню финансового обеспечения пенсионеров страна занимает лишь восьмое место.
Ирландия расположилась на втором месте в общем зачете, а по финансовому обеспечению пенсионеров третий год подряд занимает первую строчку. Относительно небольшой государственный долг и более молодая структура населения позволяют стране легче справляться с финансовой нагрузкой, связанной со старением общества.
Чехия занимает десятое место в общем рейтинге, опережая более богатые страны, включая Великобританию и США. По показателю материального благополучия она находится на втором месте. В сентябре 2026 года уровень безработицы в стране составлял 2,8% — это самый низкий показатель в Евросоюзе. Кроме того, Чехия занимает третье место по наименьшему уровню неравенства доходов.
Финляндия, которую регулярно называют самой счастливой страной в мире, продемонстрировала самое значительное годовое падение в рейтинге. Она опустилась с 23-го на 35-е место — это худший результат страны с 2013 года.
При этом по показателю качества жизни Финляндия занимает первую строчку рейтинга, а ее оценка выросла до 92 баллов из 100 возможных. Страна получила максимальные оценки по уровню счастья населения, а также качеству воды и санитарных условий. По качеству воздуха Финляндия находится на четвертом месте.
Россия заняла 39-е место по пенсионному обеспечению, обогнав Китай.
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