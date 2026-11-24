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Рейтинг: лучшие страны для выхода на пенсию в 2026 году

Что делает страну привлекательным местом для жизни на пенсии? Помимо качества медицинского обслуживания и общего уровня жизни, важнейшую роль играет финансовая защищенность, от которой во многом зависит, насколько комфортно люди смогут провести старость.

Рейтинг: лучшие страны для выхода на пенсию в 2026 году / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 40 стран, ранжированных на основе Глобального пенсионного индекса Natixis за 2026 год. Исследование охватывает 44 страны и учитывает 18 показателей, объединенных в четыре категории: здоровье, финансовое обеспечение на пенсии, качество жизни и материальное благополучие.

Первое место по уровню пенсионной защищенности занимает Норвегия. Она также находится на третьей строчке рейтинга по показателям здоровья и качества жизни. Однако по уровню финансового обеспечения пенсионеров страна занимает лишь восьмое место.

Ирландия расположилась на втором месте в общем зачете, а по финансовому обеспечению пенсионеров третий год подряд занимает первую строчку. Относительно небольшой государственный долг и более молодая структура населения позволяют стране легче справляться с финансовой нагрузкой, связанной со старением общества.

Чехия занимает десятое место в общем рейтинге, опережая более богатые страны, включая Великобританию и США. По показателю материального благополучия она находится на втором месте. В сентябре 2026 года уровень безработицы в стране составлял 2,8% — это самый низкий показатель в Евросоюзе. Кроме того, Чехия занимает третье место по наименьшему уровню неравенства доходов.

Финляндия, которую регулярно называют самой счастливой страной в мире, продемонстрировала самое значительное годовое падение в рейтинге. Она опустилась с 23-го на 35-е место — это худший результат страны с 2013 года.

При этом по показателю качества жизни Финляндия занимает первую строчку рейтинга, а ее оценка выросла до 92 баллов из 100 возможных. Страна получила максимальные оценки по уровню счастья населения, а также качеству воды и санитарных условий. По качеству воздуха Финляндия находится на четвертом месте.

Россия заняла 39-е место по пенсионному обеспечению, обогнав Китай.

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