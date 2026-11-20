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300-киловаттный лазер впервые уничтожил имитатор крылатой ракеты без помощи дополнительных систем
Высокоэнергетическая лазерная установка Valkyrie мощностью 300 киловатт разработки компании Lockheed Martin впервые уничтожила мишень, имитировавшую крылатую ракету. Система создавалась по заказу армии США, которая к моменту объявления об успешном испытании уже отказалась от планов развернуть этот комплекс в войсках.
О проведенном испытании в социальных сетях рассказал Джек Чунг, директор программы лазерных и сенсорных систем Lockheed Martin. По его словам, специалисты смогли поразить цель без использования дополнительных средств сопровождения. При этом он не назвал дату и место испытания, а также дистанцию, на которой была поражена мишень.
Чунг назвал испытание «первым в истории поражением мишени, имитирующей крылатую ракету, с использованием полностью интегрированной цепочки поражения цели». В сообщении не приводились подробности о самой мишени и условиях ее полета.
«Это было первое успешное поражение цели без дополнительных средств улучшения сопровождения, причём за короткое время и на практически значимой дистанции», — написал Чунг.
Под дополнительными средствами сопровождения в данном случае подразумевается установка на испытательную мишень специального оборудования — например, радиомаяка или отражателя, — которое помогает лазерному комплексу обнаруживать и отслеживать ее перемещение.
Чунг не уточнил, сколько времени заняло поражение цели. Представитель Lockheed Martin отметил, что в испытании использовалась лазерная система Indirect Fire Protection Capability–High Energy Laser (IFPC-HEL), также известная под названием Valkyrie.
Valkyrie относится к числу самых мощных лазерных систем, проходивших испытания в интересах американских вооруженных сил. Армия США заказала разработку комплекса для защиты военнослужащих и военных объектов от различных воздушных угроз, включая крылатые ракеты, беспилотники, реактивные снаряды и минометные боеприпасы.
Однако согласно докладу Исследовательской службы Конгресса США от 9 марта, представители армии больше не планируют переводить IFPC-HEL в категорию действующих вооружений и развертывать его в войсках. Тем не менее в июне Valkyrie участвовала в демонстрации оружия направленной энергии на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Комплекс стал одним из нескольких лазерных вооружений, представленных на мероприятии министру войны США Питу Хегсету.
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