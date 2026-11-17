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Стелс-беспилотник GJ-11 впервые продемонстрировал точное поражение цели на учениях
После того как Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовали новые кадры малозаметного ударного беспилотника GJ-11, китайский государственный телеканал CCTV представил дополнительный анализ возможностей этого аппарата.
В последнее время китайские военные беспилотники все чаще появляются в материалах государственных СМИ, привлекая к себе повышенное внимание. По словам эксперта, внушительный парк беспилотных летательных аппаратов НОАК на первый взгляд предполагает четкое разделение задач между различными моделями. Однако на практике каждая из них постепенно приобретает многофункциональные возможности. Это соответствует стратегическому курсу ВВС НОАК на интеграцию воздушных и космических возможностей, а также на согласованное ведение наступательных и оборонительных операций с привлечением сил нового типа.
Военный телеканал CCTV обратил внимание на характерную форму и крупные размеры GJ-11. Военный обозреватель Чжан Сюэфэн заявил, что, согласно предварительным оценкам, размах крыла этого беспилотника сопоставим с размахом крыла некоторых легких истребителей или даже превышает его, а взлетная масса составляет более 10 тонн. Такие габариты обеспечивают увеличенную дальность полета и боевой радиус, позволяют разместить более вместительный внутренний отсек вооружения для различных типов боеприпасов, а также использовать более тяжелую целевую нагрузку, включая разведывательное оборудование. Все это расширяет боевые возможности аппарата и создаёт дополнительный потенциал для его дальнейшей модернизации.
По словам Чжана, GJ-11 уже поразил цель первым же ударом в ходе учебных стрельб. Эксперт отметил, что сам факт попадания боеприпаса в назначенную цель свидетельствует о достижении беспилотником уровня боевой готовности.
Чжан также пояснил, что GJ-11 способен поражать наземные и морские цели, в том числе применять противокорабельные боеприпасы. Под носовой частью аппарата расположено окно инфракрасной оптико-электронной системы. Подобные комплексы обычно включают каналы наблюдения в видимом диапазоне, инфракрасной съемки и лазерного целеуказания.
Использование лазерной подсветки позволяет применять корректируемые авиабомбы с лазерным наведением и повышать точность поражения целей. Во внутреннем отсеке вооружения также могут размещаться барражирующие боеприпасы, что позволяет увеличить дальность нанесения ударов. С их помощью можно уничтожать элементы системы противовоздушной обороны противника, находящиеся за пределами эффективной зоны обнаружения, подавляя тем самым его ПВО.
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