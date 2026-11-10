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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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GJ-11 впервые показали крупным планом: что новые кадры рассказали о стелс-дроне Китая

Военный телеканал китайского Центрального телевидения (CCTV) опубликовал новые видеокадры, на которых впервые можно подробно рассмотреть малозаметный беспилотник GJ-11 ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с нескольких ракурсов.

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# технологии
Китай впервые показал, как операторы работают с ударным дроном GJ-11 / © CCTV
Китай впервые показал, как операторы работают с ударным дроном GJ-11 / © CCTV

GJ-11, получивший кодовое название «Сюаньлун», представляет собой разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат, созданный по аэродинамической схеме «летающее крыло», не имеющий вертикального оперения.

© CCTV

На новых кадрах аппарат показан крупным планом с разных сторон. Особое внимание привлекают воздухозаборник, сопло двигателя, шасси и створки внутреннего отсека вооружения. Эти элементы позволяют лучше оценить особенности конструкции, обеспечивающие снижение радиолокационной заметности.

Воздухозаборник GJ-11 расположен в верхней части фюзеляжа, а хвостовая секция имеет уплощенную форму. Вооружение размещается внутри фюзеляжа, в подфюзеляжном отсеке, который позволяет использовать различные средства поражения наземных целей. Беспилотник отличается высокой малозаметностью, большой продолжительностью полета и точностью нанесения ударов. В числе его задач — авиационные удары и подавление средств противовоздушной обороны противника.

GJ-11 открывает новые возможности и прокладывает путь для дальнейшего развития беспилотной авиации. В будущих военных конфликтах нанесение ударов по наземным целям будет сопряжено с высоким риском, поэтому применение беспилотных ударных самолетов позволит сократить потери личного состава и боевой техники. Такие аппараты станут важными партнерами пилотируемых боевых самолетов и наиболее эффективными ведомыми в составе смешанных авиационных групп.

Операторы управляют беспилотниками из специальных командных модулей, контролируя весь полет и отдавая команды для изменения положения аппарата в условиях быстро меняющейся обстановки. Подготовка к выполнению боевых задач, адаптированная к конкретным требованиям миссии, обычно продолжается более шести часов за одно занятие, а в некоторых случаях занимает несколько дней.

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# беспилотники
# Китай
# оружие
# технологии
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