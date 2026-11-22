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Невидимая угроза в космосе: что произойдет, если солнечная буря застанет космонавта за бортом МКС

Космонавт может работать за бортом МКС даже не подозревая, что в его сторону движется опасный поток солнечной радиации. Не будет ни теплового удара, ни внезапной боли, ни каких-либо предупреждающих сигналов организма, когда высокоэнергетические частицы начнут проникать сквозь скафандр. Достаточно мощная радиационная буря может вызвать тяжелую лучевую болезнь и даже привести к гибели человека.

Вспышки на солнце / © Shutterstock / JoeZ

Космонавт, оказавшийся в зоне солнечной радиационной бури, может чувствовать себя совершенно нормально, даже когда опасные частицы проходят сквозь его скафандр. Воздействие радиации не обязательно сопровождается немедленной болью, даже если в это время происходит повреждение живых клеток.

Человек, работающий за бортом Международной космической станции, может продолжать затягивать болты, обращаться с оборудованием или выполнять ремонтные работы, совершенно не подозревая, что уровень получаемого им облучения резко возрос. Однако существует одно необычное явление, о котором сообщали космонавты. Во время экспедиций программы «Аполлон» они неоднократно наблюдали крошечные вспышки и светящиеся полоски, возникавшие в поле зрения, причем иногда даже с закрытыми глазами.

Исследователи NASA связали этот феномен с прохождением высокоэнергетических космических частиц через глаза космонавтов и их взаимодействием со зрительной системой. Представьте, что вы закрываете глаза в темном космическом аппарате, но продолжаете видеть нечто напоминающее крошечные падающие звезды, пересекающие поле зрения.

Может ли радиация привести к гибели космонавта?

Достаточно мощный поток солнечных частиц способен привести к гибели космонавта. Особенно велика опасность для человека, работающего за пределами космического корабля на Луне или совершающего полет к Марсу.

Большая доза облучения может вызвать лучевую болезнь, также известную как острый лучевой синдром. Тошнота, рвота и головная боль могут появиться уже через несколько часов или даже раньше. При этом после первоначального ухудшения самочувствия космонавт может на некоторое время почувствовать себя лучше, прежде чем его состояние вновь резко ухудшится. Врачи называют этот период латентной фазой: первоначальные симптомы ослабевают, хотя повреждение организма под воздействием радиации продолжает развиваться.

Излучение может повредить костный мозг, в котором образуются клетки крови. В результате организм становится уязвимым перед инфекциями и внутренними кровотечениями. В наиболее тяжелых случаях такие повреждения могут оказаться смертельными. Даже космонавты, которым удастся восстановиться после облучения, могут столкнуться с проблемами со здоровьем спустя годы. Радиация способна повреждать ДНК и повышать риск развития онкологических заболеваний. Еще одним возможным долгосрочным последствием является катаракта.

Впрочем, ни одно из этих последствий не является неизбежным. Риск зависит от полученной дозы облучения, типа радиации и ряда других факторов.

Защитит ли космонавта скафандр?

Скафандр защищает человека от экстремальных температур, вакуума космоса и некоторых видов излучения. Однако даже его многослойная конструкция не способна полностью остановить все высокоэнергетические частицы, сопровождающие мощную солнечную бурю.

Многое зависит от того, где именно находится космонавт. Международная космическая станция движется по орбите внутри магнитосферы Земли, которая отклоняет значительную часть опасных частиц. Сама станция также обеспечивает определенную радиационную защиту, а специалисты NASA и «Роскосмоса» постоянно отслеживают солнечную активность. Если условия становятся опасными, руководство полетом может отменить выход в открытый космос или приказать космонавтам немедленно вернуться внутрь станции.

На Луне ситуация совершенно иная. У нее нет защитного магнитного поля, подобного земному, поэтому космонавты, исследующие лунную поверхность, подвергаются значительно большему воздействию солнечной радиации.

Во время сильной радиационной бури одного скафандра может оказаться недостаточно для защиты. В таком случае космонавтам придется немедленно направиться в укрытие.

Что произойдет с космическим аппаратом?

Мощная солнечная буря может представлять опасность не только для космонавтов, но и для самого космического аппарата. Высокоэнергетические частицы способны нарушать работу бортовых компьютеров, повреждать электронные компоненты и создавать помехи в системах связи. Кроме того, со временем они могут приводить к деградации солнечных батарей, снижая вырабатываемую ими электроэнергию.

Международная космическая станция получает электричество от крупных солнечных батарей, а во время прохождения через земную тень ее энергоснабжение обеспечивают аккумуляторные батареи.

Сильная солнечная буря потенциально может вызвать нарушения в работе энергосистемы, однако полностью обесточить станцию будет значительно сложнее. Ее система электроснабжения включает восемь независимых каналов, поэтому неисправность одного из них не обязательно приведет к отказу остальных.

Космонавт за пределами МКС / © NASA

Случалось ли, что солнечная буря угрожала жизни космонавтов?

Ни один космонавт пока не погиб в результате солнечной радиационной бури. Однако одно из наиболее тревожных событий в истории освоения космоса произошло 4 августа 1972 года. Между экспедициями «Аполлон-16», состоявшейся в апреле, и «Аполлон-17», отправившейся к Луне в декабре, произошел чрезвычайно мощный солнечный выброс. Если бы в тот момент люди исследовали лунную поверхность, последствия могли бы оказаться катастрофическими.

Согласно оценкам радиационных доз, приводимым в исторических материалах NASA, космонавт на поверхности Луны мог бы получить около 600 бэр облучения кожи и 130 бэр облучения кроветворных органов. Бэр — единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения, учитывающая его биологическое воздействие. Такие расчетные дозы были бы достаточно высокими, чтобы вызвать тяжелые поражения организма и создать непосредственную угрозу жизни космонавта.

8 августа 2023 года произошло еще одно событие: мощный поток солнечных частиц был зарегистрирован всего за сутки до запланированного выхода космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции.

Впоследствии исследователи NASA смоделировали возможные последствия, если бы радиационная буря началась непосредственно во время выхода. Расчеты показали, что космонавты получили бы дозу облучения менее одного миллизиверта — значительно ниже уровней, при которых возникает риск развития острой лучевой болезни.

Результаты исследования продемонстрировали важное обстоятельство: солнечная радиационная буря далеко не всегда превращается в чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни. Последствия зависят от мощности события, местонахождения космонавтов и степени защиты, которую обеспечивает магнитное поле Земли.

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