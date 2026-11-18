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Редкий гость из Сибири: соловей-красношейка посетил Великобританию, но попал в лапы кота

© Chris Hind, BBC News

Соловьи-красношейки в основном обитают в азиатской части России, включая Камчатку и Чукотский полуостров, а зимой они улетают в Юго-Восточную Азию, Южный Китай и Индию.

В Великобритании эти певчие птицы прилетают редко. За последние 50 лет в стране их видели всего 17 раз. В этот раз соловей-красношейка появился в графстве Камбрия. Редкого гостя обнаружили в Брэмптоне, но вскоре его поймала кошка.

Хозяйка кошки рассказала, что услышала, как открылась кошачья дверца. Вскоре питомец принес ей птицу и убежал. Под клювом она увидела характерное оранжево-красное пятно из перьев, но самостоятельно вид определить не смогла.

Женщина спрятала птицу в морозильник, после чего позвонила в Королевское общество защиты птиц. Организация передала весть Крису Хинду, ответственному за учет птиц в графстве. Он отметил, что в Великобритании с 1975 по 2022 год лишь 17 раз регистрировали появление этих птиц.

Специалист также отметил, что птица сильно исхудала. Самец весил 28 граммов — это почти втрое меньше обычного веса соловья-красношейки, который составляет 75 граммов. Хинду добавил, что эти птицы ведут очень скрытный образ жизни. Если бы кошка не принесла хозяйке добычу, птицу скорее всего никто не увидел бы.

Как отметил старший редактор Bird Guides Джош Джонс, в Камбрии соловья-красношейку раньше не встречали. Вероятно, он проделал «долгий путь из бескрайних сибирских просторов». Обычно в это время эти птицы направляются из Сибири в Юго-Восточную Азию.

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