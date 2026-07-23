  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 июля, 06:53
Мария Азарова
7

Инженеры выяснили, как птицы выстраиваются в идеальный клин

❋ 4.8

Почему перелетные птицы выстраиваются в клин и как каждая особь выбирает свое место в этом V-образном строю, ученые пытаются понять уже несколько десятилетий. Авторы нового исследования предложили простую физическую модель, которая помогла воспроизвести характерные особенности построения клина птиц в машущем полете.

Биология
# инженерия
# перелетные птицы
# птицы
Птичий клин
Летящий по небу птичий клин / © Wolfram Steinberg, dpa

С 1970-х годов известно, что птицы способны экономить энергию, используя восходящие потоки воздуха, которые возникают на концах крыльев летящего впереди сородича. Воздух отклоняется вверх, поэтому следующей птице требуется прикладывать меньше усилий для поддержания высоты. Поэтому многие крупные перелетные птицы — например, гуси, пеликаны и журавли — часто образуют V-образный строй, или клин.

Объяснить, почему птицы располагаются именно на определенном расстоянии друг от друга и каким образом весь строй остается устойчивым, оказалось значительно сложнее. Существующие компьютерные модели обычно требуют моделирования сложной трехмерной аэродинамики каждого взмаха крыльев, взаимодействия множества вихрей и поведения нескольких птиц. Такие расчеты дают реалистичные результаты, но плохо подходят для поиска общих физических закономерностей.

Специалисты из Инженерной школы Брауновского университета (США) пошли другим путем. Вместо максимально детального описания они разработали минимальную модель, которая учитывает лишь наиболее важные аэродинамические эффекты. В основе — представление о том, что каждая птица при взмахе крыльями оставляет за собой систему вихрей, то есть своеобразный след в воздухе. Именно взаимодействие с этим следом определяет, насколько выгодным окажется положение следующей птицы.

Исследователи описали вихревой след с помощью сравнительно простой математической схемы, не моделируя форму крыльев, отдельные перья или сложную структуру турбулентных потоков. Несмотря на упрощение, модель помогла вычислить силы, действующие на птицу, которая летит позади другой, и определить, какие положения наиболее энергетически выгодны.

Как оказалось, оптимальная позиция возникает не непосредственно за впереди летящей птицей, а немного сбоку от нее — там, где восходящий участок вихревого следа обеспечивает максимальную аэродинамическую поддержку. Модель естественным образом воспроизвела характерное боковое смещение, которое орнитологи фиксировали у настоящих птиц во время полета.

Инженеры также показали, что расположение птиц определяется не только стремлением получить максимальную подъемную силу. Важную роль играет необходимость одновременно избегать областей нисходящего потока воздуха и сохранять устойчивость всего строя. В результате возникает ограниченный набор устойчивых положений, из которых и формируется тот самый V-образный клин.

При проверке модели на данных наблюдений за реальными птицами выяснилось, что она может объяснить несколько особенностей группового полета, которые раньше описывали только эмпирически. В частности, расчетные положения птиц в строю оказались близки к тем, что наблюдали у настоящих стай. Значит, для формирования устойчивого клина не обязательно предполагать наличие у птиц сложной стратегии навигации или постоянной передачи информации между собой. Достаточно взаимодействия с воздушными потоками.

Авторы научной работы не утверждают, что птицы буквально решают математическую задачу во время полета. Скорее, их поведение обусловлено эволюционным отбором: особи, которые инстинктивно занимали более выгодные позиции относительно потоков воздуха, получали преимущество благодаря меньшим затратам энергии и большей выносливости во время длительных перелетов.

Одним из важных результатов исследования стало то, что модель позволила объяснить не только существование клиновидного строя, а еще возможность его поддержания. В реальной стае птицы постоянно меняют положение: могут немного смещаться вперед или назад, корректировать высоту и расстояние до соседей. С точки зрения новой научной работы такие перестройки связаны с изменениями аэродинамического взаимодействия между птицами и позволяют сохранять устойчивый полет всей группы.

Понимание того, как живые организмы используют физику окружающей среды для коллективного движения, может помочь при создании автономных групп роботов и беспилотных летательных аппаратов. Например, алгоритмы управления дронами могли бы использовать похожие принципы для движения в группе с меньшими затратами энергии и более эффективным использованием воздушных потоков.

Конечно, у исследования есть ограничения. Поскольку модель упростили, она не описывает все особенности птичьего полета и не учитывает множество биологических факторов — к примеру, индивидуальные различия, особенности управления мышцами или возможные социальные сигналы внутри стаи. Кроме того, ученые рассматривали прежде всего аэродинамическое взаимодействие, а не все причины, которые могут влиять на выбор позиции в строю. Тем не менее научная работа показала, что знаменитый птичий клин реально объяснить относительно простыми физическими принципами.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# инженерия
# перелетные птицы
# птицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Опасные обитатели морей
Московский зоопарк
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Неизвестное ополчение Ленинграда
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Какие возможности открывает молекулярное моделирование?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Петровский док в Кронштадте: гидротехнический шедевр XVIII века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Последний император Эфиопии: жизнь и правление Хайле Селассие I
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
23 Июл
700
Саундтрек Вселенной
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Животные как первые покорители космического пространства
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
25 Июл
500
Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий
ВСмысле
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
И еще раз о Марсе! Когда же?
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
21 июля, 09:09
ФизТех

Ученые из России объяснили, почему воды Печоры в Баренцевом море не подчиняются сезону

Коллектив российских ученых из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и МФТИ впервые детально описал синоптическую изменчивость плюма реки Печоры, который формируется в юго-восточной части Баренцева моря, называемой Печорским морем. Исследование показало, что эта опресненная водная масса способна резко разрастаться до площади 55 тысяч квадратных километров (более 60 процентов всего Печорского моря) не только во время весеннего половодья, когда речной сток максимален, но и в любой месяц лета, при условии что на нее воздействует ветер подходящего направления и скорости. Более того, ученые зафиксировали два редких, но регулярных явления: «линзы» пресной воды, отсоединившиеся от основного плюма, которые дрейфуют на сотни километров к Новой Земле, и частые затоки печорских вод в Карское море через пролив Карские Ворота.

ФизТех
# арктика
# Мировой океан
# океанология
# реки
22 июля, 08:29
Татьяна Зайцева

Ученые определили, кто привез оспу в Австралию

Новое исследование показало, что вспышку оспы, унесшую в 1789 году жизни свыше 200 тысяч представителей коренного населения Австралии, скорее всего, спровоцировал флакон с оспенными струпьями, прибывший на континент с британской флотилией.

История
# Аборигены
# австралия
# Британия
# оспа
# флот
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
20 июля, 14:11
Татьяна Зайцева

Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.

История
# варвары
# волосы
# запрет
# император
# Рим
# римляне
20 июля, 11:30
Игорь Байдов

Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.

Археология
# горы
# Норвегия
# озера
# охотники-собиратели
# Рыба
# Скандинавия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Инженеры выяснили, как птицы выстраиваются в идеальный клин

    23 июля, 06:53

  2. Замороженная на 16 лет ткань яичка впервые помогла мужчине снова вырабатывать сперматозоиды

    23 июля, 06:17

  3. Первая достоверно обнаруженная экзолуна вне Солнечной системы оказалась массой с Юпитер

    22 июля, 20:09

  4. Эксперт рассказал, как нейросети меняют профессию дизайнера

    22 июля, 18:11
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

СурГУ
21 минута назад
Диана, ценим Вашу обратную связь. Подписывайтесь и оставайтесь с нами!

Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов

Антон Кучерук
1 час назад
Аргентина скоро оранжевой станет. что-то там совсем дела не очень. Я не про футбол

Карта: распределение стран по уровню дохода

Андрей Гаврилов
2 часа назад
И не надо, Саша, делать вид что это правовой вопрос касающийся прав на мнения. Это подмена предмета обсуждения, т.е. банально ложь. Вы тут делаете

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
2 часа назад
(продолжение, часть 4 из n=4) А главное(!!!) — 0) именно на экваторе находится как точка выхода для масс-драйвера для запуска грузов как на 0.a) на

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
2 часа назад
(продолжение, часть 3 из n): А также на экваторе находится наиболее пригодный по составу для будущей Лунной робо-экономики (любая другая в итоге

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
3 часа назад
(продолжение, часть 2 из n) 2) То есть у нас ещё и энергетическое обеспечение на экваторе лучше, — инсоляция там выше (да и передавать энергию

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
3 часа назад
"Чтоб значит действовать быстрей, в обход ошибок трудных" — "самая дорогая недвижимость на Луне" (в связи с будущим её освоением) находится не на

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Александр, вы этот патронайзинг хамский оставьте для себя лично пожалуйста. Вы чем готовы заплатить за свои слова? Вас я так смотрю распирает от

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Анатолий Свищев
4 часа назад
Т.е. с Левитрой будет ещё лучше, правильно?

Виагра подавила развитие метастазов раковых опухолей

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, я конечно пророк не ваших масштабов, но думаю что эти прилеты по НПЗ не последние. Так что "паническая скупка" может повториться.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Имя Фамилия
8 часов назад
Александр, Вам нужно завязывать писать статьи на темы, в которых Вы ничего не смыслите. Вы вроде неплохой историк, возможно, разбираетесь в оружии.

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, недавно попался интересный ролик о борьбе мога с дроном. Не такая уж синекура эти антибеспилотные войска. https://max.ru/opersvodki/AZ-D-Z0sLE0

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, вот прямо только к жителям Украины нелюбовь поднимается от всего этого бардака. 🙄

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Александр Березин
9 часов назад
Bob, "Александр, цитата: - А что вы скажете, когда очереди на заправках исчезнут этим летом или в сентябре? Вот что скажу. Если это будет в сентябре,

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Диана Юдина
10 часов назад
воооу, СурГУ! вы просто молодцы, что так активно развиваете науку! Ваша работа – это огромный вклад в будущее, и мы все это ценим🤝 продолжайте в

Тяжелые нефтяные остатки предложили перерабатывать в сырье для жаростойких материалов

Александр Березин
10 часов назад
Андрей, уважаемый, вы имеете право на свое мнение. А я -- на свое. И жизнь вполне покажет, чье верно. Так что можете не тратить пар в свисток.

Астронавт лунной миссии предложил отказаться от посадки на южном полюсе Луны

Иван Иванов
10 часов назад
Александр, Значимость солдат всё падает и падает, а сейчас вообще почти все боевые действия начинают постепенно строиться на технических

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

таоатата аььаьаь
11 часов назад
Никита, Абсолютно верно, переосмысленной идеей, а не просто модернизированный станок 50-х годов.

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

таоатата аььаьаь
11 часов назад
Jurgen, А я где-то писал что нужно уничтожать старое?) Сам это придумал, сам использовал?) Переосмысление, это когда к примеру старый завод что в СССР

В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Иван Иванов
11 часов назад
Сидней? Города Австралии должны быть сразу после африки или даже хуже. Столько всякой гадости в Австралии находится, в море яд, на земле яд, в реках

Рейтинг самых комфортных и наименее пригодных для жизни городов мира в 2026 году

Самые обсуждаемые