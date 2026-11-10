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Трамп рассекретил информацию о встрече НЛО с F-22
По словам президента США, военные летчики видели, как мимо их истребителя пролетел круглый объект. По их оценке, он двигался втрое быстрее самолета.
Дональд Трамп рассказал об этом в интервью программе 60 Minutes, которое CBS показал 8 ноября. По его словам, он встречался с летчиками ВВС США в Овальном кабинете и во время первого президентского срока, и уже после возвращения в Белый дом. Когда и где пилоты F-22 увидели круглый объект, Трамп не уточнил.
Откуда взялось изображение треугольного НЛО
Ведущий Росс Даутат спросил Трампа и о заявлениях людей, которые утверждают, что в США есть секретная программа изучения НЛО, о которой не знают даже президенты. Трамп ответил, что о такой программе не слышал и выяснит, существует ли она.
В четвертом кадре поста Fox News о разговоре с Трампом показан темный треугольник над горами. Изображение взято из отчета ФБР о другом наблюдении. Ведомство приложило к показаниям свидетелей девять цифровых реконструкций.
Два федеральных агента описали этот эпизод сотрудникам Управления Пентагона по изучению аномальных явлений. По словам очевидцев, объект поднялся над хребтом на западе США, завис, затем накренился и ушел в каньон. В служебной записке управление не установило, что именно наблюдали агенты.
Комментарии
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Альтернативная космология без темной материи и темной энергии прошла проверки первичным нуклеосинтезом и кривыми вращения галактик
Физики провели две проверки космологической модели CCC+TL, в которой не требуются темная материя и темная энергия, возраст Вселенной оценивается в 26,7 миллиарда лет, а размерные фундаментальные константы меняются со временем. Расчет рождения легких элементов в первые минуты после Большого взрыва воспроизвел стандартные пропорции, а вращение 165 галактик модель описала не хуже прежних. Оба результата пока показали лишь внутреннюю согласованность и не были независимым подтверждением космологии.
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23 Августа, 2020
Гипотеза Лавлока: что, если Земля – живой организм?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно