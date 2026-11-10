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Roman Markin
Roman Markin
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Трамп рассекретил информацию о встрече НЛО с F-22

По словам президента США, военные летчики видели, как мимо их истребителя пролетел круглый объект. По их оценке, он двигался втрое быстрее самолета.

Сообщество
# F-22
# авиация
# ВВС США
# Дональд Трамп
# истребители
# НЛО
# Пентагон
# США
# ФБР
Треугольный объект над горным хребтом на цифровой реконструкции по показаниям очевидцев / © ФБР, отчет FBI-UAP-D043
Треугольный объект над горным хребтом на цифровой реконструкции по показаниям очевидцев / © ФБР, отчет FBI-UAP-D043

Дональд Трамп рассказал об этом в интервью программе 60 Minutes, которое CBS показал 8 ноября. По его словам, он встречался с летчиками ВВС США в Овальном кабинете и во время первого президентского срока, и уже после возвращения в Белый дом. Когда и где пилоты F-22 увидели круглый объект, Трамп не уточнил.

Откуда взялось изображение треугольного НЛО

Ведущий Росс Даутат спросил Трампа и о заявлениях людей, которые утверждают, что в США есть секретная программа изучения НЛО, о которой не знают даже президенты. Трамп ответил, что о такой программе не слышал и выяснит, существует ли она.

В четвертом кадре поста Fox News о разговоре с Трампом показан темный треугольник над горами. Изображение взято из отчета ФБР о другом наблюдении. Ведомство приложило к показаниям свидетелей девять цифровых реконструкций.

© Fox News

Можно ли оценить скорость круглого объекта? Для пересчета в километры в час нужна скорость F-22 в момент встречи. Трамп ее не назвал и не уточнил, как летчики получили свою оценку.

Два федеральных агента описали этот эпизод сотрудникам Управления Пентагона по изучению аномальных явлений. По словам очевидцев, объект поднялся над хребтом на западе США, завис, затем накренился и ушел в каньон. В служебной записке управление не установило, что именно наблюдали агенты.

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Сообщество
# F-22
# авиация
# ВВС США
# Дональд Трамп
# истребители
# НЛО
# Пентагон
# США
# ФБР
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