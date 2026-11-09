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Рейтинг: 20 стран с самой длинной береговой линией

От обширных арктических островов Канады до тропических архипелагов Юго-Восточной Азии — самые длинные береговые линии мира простираются через поразительно разные ландшафты.

Рейтинг: 20 стран с самой длинной береговой линией / © Visual Capitalist

Эта визуализация ранжирует 20 стран с самой длинной береговой линией, показывая, как география определяет протяженность берегов, которыми обладает каждая страна. Данные взяты из WorldAtlas, при этом показатели для Индии обновлены по данным Министерства наук о Земле правительства Индии.

Исключительная береговая линия Канады во многом является продуктом ее арктической географии, где десятки тысяч островов, заливов и проливов создают необычайно изрезанную береговую черту.

Фактически более 70% береговой линии страны приходится на Арктику, что делает ее северную географию ключевым фактором ее лидерства в рейтинге. Береговая линия Норвегии сформирована глубоко вдающимися фьордами и почти 239 100 прибрежными островами. При протяженности 99 083 километров ее береговая линия примерно на 70% длиннее, чем у Индонезии, занимающей третье место.

Береговая линия Индонезии протянулась через архипелаг из более чем 17 500 островов, что помогает ей закрепиться на третьем месте в мире.

Другие островные государства также занимают видные позиции, включая Филиппины (36 289 километров) на пятом месте и Японию (29 750 километров) на шестом. Австралия следует на седьмом месте с 25 761 километром, а Новая Зеландия занимает девятое место с 15 134 километрами.

Эти страны представляют интересный контраст с крупнейшими массивами суши мира. Россия, крупнейшая страна мира по площади, занимает четвертое место с 37 652 километрами береговой линии, а США — восьмое место с 19 924 километрами. Это наглядно показывает, почему площадь суши страны сама по себе не является надежным показателем общей длины ее береговой линии.

Замыкает десятку лидеров Китай с 14 499 километрами береговой линии, за ним следуют Греция с 13 676 километрами и Великобритания с 12 429 километрами. Индия занимает 13-е место с 11 099 километрами после пересмотра официального измерения ее береговой линии в 2025 году.

Длина береговой линии может существенно различаться в зависимости от методологии измерения. Более детальные измерения учитывают мелкие заливы, бухты и острова, что часто дает большие итоговые значения. Это помогает объяснить, почему рейтинги могут различаться в разных источниках.

Рейтинг также включает только суверенные государства. Например, Гренландия, крупнейший остров мира, имеет примерно 44 088 километров береговой линии. Если бы она была независимой страной, то заняла бы четвертое место в мире, опередив Россию.

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