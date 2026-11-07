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Почему при стирке полотенца нужно добавлять уксус?
В интернете можно встретить много советов по быту и уборке. Большая часть из них не работает, но есть и стоящие рекомендации. Например, добавлять уксус при стирке полотенец. Разбираемся, зачем это нужно.
Знакомая ситуация: полотенца вроде чистые, свежестиранные, но уже задубели и пахнут, как половая тряпка. Среди прочего, виноваты остатки моющих средств для стирки, содержащие щелочь. Из махровых полотенец они часто до конца не выполаскиваются.
Кроме того, даже после стирки на полотенцах остаются частицы кожного сала и пота. Там поселяется бактерия Moraxella osloensis. Она вырабатывает 4-метил-3-гексеновую кислоту, обладающую характерным неприятным запахом.
Еще одна причина каменных полотенец — жесткая вода. В ней содержится в том числе кальций, оставляющий налет, который копится в волокнах. При этом на тканях с остатками кожного сала и некоторых моющих средств кальций накапливается сильнее.
Что делает уксус? Это кислота, которая нейтрализует щелочь. Также уксус растворяет этот налет. Кроме того, уксус помогает вымывать остатки пота и некоторые бактерии. Полотенца вновь становятся мягкими и приятными.
Однако уксус важно добавлять в отсек для ополаскивателя. Если его смешать со стиральным порошком, то уксус и щелочь нейтрализуют друг друга. Стирка в результате может стать неэффективной. Еще один рекомендуемый способ — замачивать полотенца в воде с уксусом.
Также важно не использовать уксус вместе с отбеливателем, содержащим хлор. В этом случае выделится газ хлор, а он очень опасен!
Также специалисты рекомендуют прочитать рекомендации к конкретной стиральной машине. Некоторые производители не советуют использовать уксус при стирке регулярно.
Комментарии
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Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
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