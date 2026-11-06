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Почему Google размывает некоторые объекты на картах

Изучая местность на Google Maps, пользователи иногда встречают размытые здания или участки улицы. Возникают вопросы: с чем это связано и как это делают?

© Google Maps

Обычно фрагменты Google Maps размывают по трем причинам: национальная безопасность, неприкосновенность частной жизни и прямые запросы правительств. Компания может частично скрыть места, представляющие особую важность. Кроме того, некоторые люди ценят свою приватность и не хотят, чтобы их дома изучали. Также Google выполняет требования стран, в которых работает.

Скрывает места команда Google. Сотрудники добавляют эффект размытия с помощью инструментов редактирования изображений. Выбранный участок становится нечетким. Иногда место полностью закрашивают или заменяют типовым изображением. Однако важно учитывать, что если изображение размыто на Google Maps, оно может остаться на других сервисах.

Часто на картах размывают военные объекты и оборонные предприятия. Также компания поступает и с важными правительственными зданиями, находящимися под усиленной охраной. При этом причину размытия объектов Google не уточняет, так как это может привлечь к месту дополнительное внимание.

Не все размытые здания — объекты государственной важности. Люди иногда просят скрыть свои дома и другие объекты недвижимости. Если пользователь хочет скрыть, например, свой дом, он должен подать специальный запрос. Однако в этом случае нужно подтвердить право собственности или факт проживания по указанному адресу.

По умолчанию Google скрывает лица людей и автомобильные номера на изображениях Street View. Если инструменты не сделали это автоматически, можно отправить компании соответствующий запрос. Иногда можно также попросить размыть свой дом. Так поступают, например, жители Нидерландов и Германии, так как законодательство стран это позволяет.

Как отправить запрос? В режиме Street View необходимо найти нужное здание. В левом верхнем углу находятся три точки. Нужно нажать на них и перейти по ссылке «Сообщить о проблеме». В форме запроса нужно выделить на изображении дом, лицо или другой объект. Также необходимо указать, что пользователь просит размыть.

Для отправки запроса придется указать адрес электронной почты и пройти проверку reCAPTCHA. Также Google может попросить подтвердить право собственности на недвижимость или факт проживания в ней.

При этом стоит отметить, что скрытые здания иногда, наоборот, привлекают внимание злоумышленников. Кроме того, отменить размытие потом не получится. Также нужно учитывать, что Google размывает объект лишь у себя. Для других сервисов необходимо делать отдельные запросы.

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