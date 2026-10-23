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Спутники раскрыли новые подробности о производстве китайских самолетов ДРЛО KJ-3000
Новые спутниковые снимки показали четыре китайских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-3000 на территории авиастроительного комплекса в Сиане. Это может свидетельствовать о том, что программа переходит к серийному производству или уже достигла этого этапа.
На спутниковых снимках, сделанных 5 октября и предоставленных компанией Vantor, видны три самолета KJ-3000 возле предприятия Xi’an Aircraft Company (XAC) в западной части комплекса Сиань-Яньлян. Четвертый самолет находится на территории расположенного неподалеку Китайского летно-испытательного центра (CFTE).
Старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла Дж. Майкл Дам отметил, что присутствие сразу четырех машин указывает на переход KJ-3000 к серийному производству.
Однако специалист по китайской военной авиации Андреас Руппрехт, придерживается более осторожной оценки. По его мнению, снимки могут свидетельствовать как о начале серийного производства, так и о запуске первоначальной малосерийной партии. При этом нельзя исключать, что на предприятии одновременно оказались все четыре ранее выявленных опытных самолета. В частности, машину, замеченную на территории летно-испытательного центра, Руппрехт идентифицировал как опытный образец.
Как бы то ни было, новые снимки позволяют лучше рассмотреть перспективный самолет, который должен существенно расширить и без того значительные возможности Китая по воздушному наблюдению, управлению боевыми действиями и координации сил.
KJ-3000, также известный как KJ-20, создан на базе четырехдвигательного транспортного самолета Y-20, а точнее его усовершенствованной версии Y-20B, оснащенной двигателями китайского производства.
Самолет оснащен крупным круглым обтекателем радиолокационной станции, установленным над задней частью фюзеляжа. На передней части фюзеляжа расположена заметная группа антенн. Над кабиной пилотов находится штанга системы дозаправки топливом в воздухе, а у основания киля виден крупный воздухозаборник, который, вероятно, предназначен для охлаждения многочисленной бортовой радиоэлектроники.
Ожидается, что KJ-3000 позволит устранить давние ограничения китайского парка крупных реактивных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
На сегодняшний день построено всего четыре самолёта KJ-2000 Mainring. Они созданы на базе российского военно-транспортного самолета Ил-76МД. Программа KJ-2000 изначально была ограничена нехваткой подходящих планеров, а теперь сталкивается еще с двумя проблемами: зависимостью от российских поставок и старением имеющихся машин.
KJ-3000 должен стать важным дополнением к расширяющейся китайской системе воздушного наблюдения и управления войсками. Если предположения о начале серийного производства подтвердятся, Китай получит возможность постепенно наращивать парк самолетов ДРЛОиУ, не сталкиваясь с прежними ограничениями по доступности базовых воздушных платформ.
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