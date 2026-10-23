Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
Рейтинг: +59
Посты: 40
6

Спутники раскрыли новые подробности о производстве китайских самолетов ДРЛО KJ-3000

Новые спутниковые снимки показали четыре китайских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-3000 на территории авиастроительного комплекса в Сиане. Это может свидетельствовать о том, что программа переходит к серийному производству или уже достигла этого этапа.

Сообщество
# авиация
# Китай
# космос
# самолёты
# спутники
# фотографии
Спутниковый снимок китайских самолетов ДРЛО KJ-3000 / © Vantor
Спутниковый снимок китайских самолетов ДРЛО KJ-3000 / © Vantor

На спутниковых снимках, сделанных 5 октября и предоставленных компанией Vantor, видны три самолета KJ-3000 возле предприятия Xi’an Aircraft Company (XAC) в западной части комплекса Сиань-Яньлян. Четвертый самолет находится на территории расположенного неподалеку Китайского летно-испытательного центра (CFTE).

Старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла Дж. Майкл Дам отметил, что присутствие сразу четырех машин указывает на переход KJ-3000 к серийному производству.

Однако специалист по китайской военной авиации Андреас Руппрехт, придерживается более осторожной оценки. По его мнению, снимки могут свидетельствовать как о начале серийного производства, так и о запуске первоначальной малосерийной партии. При этом нельзя исключать, что на предприятии одновременно оказались все четыре ранее выявленных опытных самолета. В частности, машину, замеченную на территории летно-испытательного центра, Руппрехт идентифицировал как опытный образец.

Как бы то ни было, новые снимки позволяют лучше рассмотреть перспективный самолет, который должен существенно расширить и без того значительные возможности Китая по воздушному наблюдению, управлению боевыми действиями и координации сил.

KJ-3000, также известный как KJ-20, создан на базе четырехдвигательного транспортного самолета Y-20, а точнее его усовершенствованной версии Y-20B, оснащенной двигателями китайского производства.

Самолет оснащен крупным круглым обтекателем радиолокационной станции, установленным над задней частью фюзеляжа. На передней части фюзеляжа расположена заметная группа антенн. Над кабиной пилотов находится штанга системы дозаправки топливом в воздухе, а у основания киля виден крупный воздухозаборник, который, вероятно, предназначен для охлаждения многочисленной бортовой радиоэлектроники.

Ожидается, что KJ-3000 позволит устранить давние ограничения китайского парка крупных реактивных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

На сегодняшний день построено всего четыре самолёта KJ-2000 Mainring. Они созданы на базе российского военно-транспортного самолета Ил-76МД. Программа KJ-2000 изначально была ограничена нехваткой подходящих планеров, а теперь сталкивается еще с двумя проблемами: зависимостью от российских поставок и старением имеющихся машин.

KJ-3000 должен стать важным дополнением к расширяющейся китайской системе воздушного наблюдения и управления войсками. Если предположения о начале серийного производства подтвердятся, Китай получит возможность постепенно наращивать парк самолетов ДРЛОиУ, не сталкиваясь с прежними ограничениями по доступности базовых воздушных платформ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# авиация
# Китай
# космос
# самолёты
# спутники
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Окт
1200
Цена открытий: темные страницы истории кардиологии
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
24 Окт
600
Какими бывают расстояния в расширяющейся вселенной?
ВСмысле
Онлайн
Лекция
24 Окт
1400
Как растения создали тебя и твой мир
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Космические профессии: сменный руководитель группы связи с экипажем
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Окт
1000
Жизнь в сообществах: формула счастья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Окт
1200
Кишечник и мозг: влияние еды и микробиоты на память, мышление, настроение
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Съемка Земли из космоса как инструмент управления природными ресурсами
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Зачем нужны пищевые ингредиенты и стоит ли их бояться
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, почему мы откладываем перемены до понедельника или Нового года

    23 октября, 06:53

  2. Клетки крови 80-летнего человека «омолодили» на 60 лет, превратив в нейральные стволовые

    23 октября, 06:38

  3. Два обычных лекарства в комбинации задержали преждевременные роды

    22 октября, 16:26

  4. Ученые выяснили, как самый опасный штамм хантавируса проникает в человеческие клетки

    22 октября, 15:46
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Sam Dowson
27 минут назад
Сша с их 683 млрд долга Китаю вообще в инфографику не вошли от чего то.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

bidon batton
35 минут назад
Весь Пакистан походу меньше стОит

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Александр Борисович
43 минуты назад
Маск совсем недавно летающий авто презентовал. Голимая ИИшка. Даже не фокусы Коперфильда. Просто мультик. Да ещё и дешёвый. Посмотрите, кто не

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Виктор Иванов
3 часа назад
Евгений, Если знать с чего начинать, то вполне возможно создать такой компьютер. К примеру, можно использовать, для начала, взаимодействие парных

От создания квантовой механики до второй квантовой революции

Elusive Joe
6 часов назад
Это всё враки. Самолёт невидимку нельзя увидеть со спутника

Спутниковый снимок раскрыл реальные размеры бомбардировщика B-21 Raider

Elusive Joe
6 часов назад
Главное, гранаты на борт не пускать

Gulfstream G400 установил скоростной рекорд по пути на авиасалон

Игорь Криворучко
11 часов назад
Неправильно рассматривать страны ЕС по отдельности. Особенно Францию. Они в едином энергетическом контуре. В то время как у Франции АЭС

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

skygoo _
13 часов назад
Пью, А кстати, что производят в США. Ну если навскидку, не залезая в гугл, можете вспомнить?

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Alexander, всем. России, украине, Европе, Ирану... Но только в виде комплектующих. Потом они это собирают (из китайских деталей), лепят свой шильдик и

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

skygoo _
13 часов назад
Михаил, а в райцентрах можно и за 300 постричься. Так что средняя так и есть 500. А в США 20 баксов это тоже средняя. Так что не в два раза

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Маленько поясню что такое дутый ввп, а то тут многие вообще не в курсе. Например, если в России женщина домохозяйка и не работает, то она вообще не

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
13 часов назад
skygoo, чио-рио Питер когда подорожало до 800-900 руб перестал там стричься. Реально 10 баксов если не больше. В США 20 баксов насколько мне известно всего в

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Пью, ну если ты реально хочешь разобраться, а не кривляешься, то смотри - всего лишь 15% номинального ввп России это импорт из других стран. Все

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Пью, я в Новосибирске стригусь за 600 рублей. В Чио-рио. Можешь посмотреть тамошние цены, это федеральная сеть и это открытая инфа, никто от тебя

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Андрей, когда для производства условных дронов отнимают ресурсы, деньги и рабсилу (от слова раб) у реального производства - оно предсказуемо

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
14 часов назад
Александр, по относительной смертности Россия делит первое место с Германией 700+ тысяч "естественный" Минус и 350 тысяч у Германии при населении 143 и

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
14 часов назад
Пью, неплохой рейтинг по ВВП по номиналу 2.9 трлн долларов самая высокая оценка из всех, я сам считал примерно столько выходит. В других рейтингах у

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Андрей, вы забыли упомянуть что кроме экспорта дронов, налажен их импорт, во вдвое большем количестве. А растут не только трубы, но и кладбища,

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Александр Березин
14 часов назад
Пью, "Андрей, Население и правда вымирает." Но почему-то медленнее, чем в Китае или Южной Корее. Сразу видно, что экономика мертва )))

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Сергей, советуя "почитать" - будте готовы что ему последуют и быстро выявят вашу ложь о ценах (даже без учёта громадной разницы в доходах).

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Самые обсуждаемые