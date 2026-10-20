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Спутниковый снимок раскрыл реальные размеры бомбардировщика B-21 Raider
С момента первой демонстрации B-21 Raider в открытом доступе регулярно появлялись самые разные утверждения о размахе крыла самолета — в частности, о том, насколько он мал.
В социальных сетях широко распространялись справочные материалы о B-21 Raider, созданные с помощью искусственного интеллекта или подготовленные авиационными энтузиастами. Во многих из них указывался размах крыла менее 39 метра, что лишь способствовало распространению ошибочных сведений.
Теперь можно с высокой степенью уверенности утверждать, что размах крыла B-21 Raider составляет около 46,3 метра, а длина — примерно 18,6 метра. Таким образом, по размаху крыла он приблизительно на 12% меньше B-2 Spirit. Примерно такая же разница наблюдается и в длине фюзеляжа.
Точные данные удалось получить благодаря спутниковому снимку авиабазы Эдвардс, датированному 20 июня 2026 года и недавно опубликованному в Google Earth. В сочетании с точными инструментами измерения Google Earth это позволило определить размеры самолета с высокой степенью достоверности.
По большому счету, ничего принципиально нового. Изначально было понятно, что B-21 будет меньше своего предшественника — B-2 Spirit. При создании нового самолета разработчики уделили особое внимание дальности полета, доступности эксплуатации и малозаметности, а не стремиться к максимальной боевой нагрузке. Именно эти приоритеты во многом определили облик современного B-21. Он меньше B-2, но его конструкция создавалась с учетом иных требований. Поэтому уменьшение линейных размеров примерно на 12% вполне соответствует задачам, которые ставила перед собой компания Northrop Grumman.
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