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Андрей Привалов
Андрей Привалов
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Спутниковый снимок раскрыл реальные размеры бомбардировщика B-21 Raider

С момента первой демонстрации B-21 Raider в открытом доступе регулярно появлялись самые разные утверждения о размахе крыла самолета — в частности, о том, насколько он мал.

Сообщество
# B-21 Raider
# Google
# Northrop Grumman
# космос
# оружие
# самолеты
# спутники
# США
# технологии
Благодаря Google Earth удалось уточнить размеры перспективного американского бомбардировщика / © Google Earth
Благодаря Google Earth удалось уточнить размеры перспективного американского бомбардировщика / © Google Earth

В социальных сетях широко распространялись справочные материалы о B-21 Raider, созданные с помощью искусственного интеллекта или подготовленные авиационными энтузиастами. Во многих из них указывался размах крыла менее 39 метра, что лишь способствовало распространению ошибочных сведений.

Теперь можно с высокой степенью уверенности утверждать, что размах крыла B-21 Raider составляет около 46,3 метра, а длина — примерно 18,6 метра. Таким образом, по размаху крыла он приблизительно на 12% меньше B-2 Spirit. Примерно такая же разница наблюдается и в длине фюзеляжа.

 Спутниковый снимок раскрыл реальные размеры бомбардировщика B-21 Raider / © Google Earth
 Спутниковый снимок раскрыл реальные размеры бомбардировщика B-21 Raider / © Google Earth

Точные данные удалось получить благодаря спутниковому снимку авиабазы Эдвардс, датированному 20 июня 2026 года и недавно опубликованному в Google Earth. В сочетании с точными инструментами измерения Google Earth это позволило определить размеры самолета с высокой степенью достоверности.

По большому счету, ничего принципиально нового. Изначально было понятно, что B-21 будет меньше своего предшественника — B-2 Spirit. При создании нового самолета разработчики уделили особое внимание дальности полета, доступности эксплуатации и малозаметности, а не стремиться к максимальной боевой нагрузке. Именно эти приоритеты во многом определили облик современного B-21. Он меньше B-2, но его конструкция создавалась с учетом иных требований. Поэтому уменьшение линейных размеров примерно на 12% вполне соответствует задачам, которые ставила перед собой компания Northrop Grumman.

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Сообщество
# B-21 Raider
# Google
# Northrop Grumman
# космос
# оружие
# самолеты
# спутники
# США
# технологии
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