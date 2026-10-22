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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Рейтинг крупнейших экономик мира заметно меняется в зависимости от того, как измеряется объем ВВП. Если учитывать различия в уровне цен, становится очевиден огромный масштаб экономической активности в таких развивающихся странах, как Китай, Индия и Индонезия.

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Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году / © Visual Capitalist
Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году / © Visual Capitalist

Инфографика выше сравнивает 20 крупнейших экономик мира по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) и по паритету покупательной способности (ППС). В основу положены прогнозы из октябрьского выпуска доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» за 2026 год.

Номинальный ВВП рассчитывается по рыночным обменным курсам, тогда как ППС учитывает различия в покупательной способности национальных валют.

По номинальному ВВП лидируют США: согласно прогнозам, объем их экономики достигнет 32,6 триллионов долларов против 21,5 триллиона долларов у Китая. Однако с учетом паритета покупательной способности китайская экономика оценивается в 44,6 триллиона долларов — примерно на 37% больше американской. Впервые Китай превзошел США по этому показателю в 2014 году.

Самый заметный подъем среди стран, представленных в обоих рейтингах, демонстрирует Индонезия: она перемещается с 17-го на седьмое место. По оценке с учетом ППС страна опережает несколько крупных развитых экономик, включая Канаду, Францию и Великобританию.

Существенно меняется и положение Индии. Вторая по численности населения страна мира поднимается с шестого на третье место, опережая Германию, Японию и Великобританию. Ее ВВП по ППС составляет 19,2 триллиона долларов — почти втрое больше, чем у Германии (6,6 триллиона). Таким образом, в рейтинге с учетом покупательной способности соотношение этих экономик оказывается противоположным тому, которое наблюдается при сравнении номинального ВВП.

Россия с показателем 7,5 триллиона долларов поднимается с восьмого на четвертое место, опережая Японию и Германию.

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# инфографика
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# Рейтинги
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