Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Gulfstream G400 установил скоростной рекорд по пути на авиасалон

Компания Gulfstream Aerospace выполнила первый полет полностью оснащенного испытательного самолета G400, приблизив программу сертификации двухдвигательного бизнес-джета с дальностью полета 7780 километров к завершению. Об этом компания сообщила на американской выставке National Business Aviation Association Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE).

Gulfstream G400 установил скоростной рекорд по пути на авиасалон / © Gulfstream Aerospace

Полностью оснащенный G400 впервые поднялся в воздух с аэродрома Даллас-Лав-Филд (США). Полет продолжался два часа 46 минут, а самолет достиг высоты 14,6 километра. В салоне предусмотрена компоновка на 11 пассажиров с разделением пространства на две с половиной зоны. На этом этапе испытаний специалисты проверили работу бортовых систем салона на высоте, а также их функциональность и комфорт пассажиров во время полета.

Президент Gulfstream Aerospace Марк Бернс на встрече с журналистами не стал называть точные сроки сертификации G400, но отметил, что программа «продвигается очень хорошо». По его словам, он также не видит проблем, которые могли бы поставить под угрозу получение сертификата.

О зрелости программы G400 свидетельствует и достижение одного из испытательных самолетов: по пути на выставку NBAA-BACE он установил новый рекорд скорости на маршруте между двумя городами. Перелет из Майами в Лас-Вегас занял четыре часа восемь минут, а средняя скорость составила 1090 километров в час.

Всего в программе летных испытаний G400 задействуют четыре самолета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.