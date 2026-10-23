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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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В каких странах Евросоюза больше всего людей рискуют оказаться за чертой бедности

В 2025 году каждый пятый житель Евросоюза находился в зоне риска бедности или социальной изоляции. На карте показано, как варьировался этот показатель в зависимости от страны.

Сообщество
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# Евросоюз
# Инфографики
# карта
# экономика
© Maps.interlude
© Maps.interlude

По данным Евростата, в 2025 году рисковали оказаться за чертой бедности или маргинализироваться 92,7 миллиона жителей Евросоюза, что составляет 20,9% жителей ЕС. При этом за год показатель сократился. В 2024 году в зоне риска находились 93,3 миллиона человек (21,0% населения).

В эту категорию Евростат относит людей, которые сталкиваются хотя бы с одним из трех факторов риска: риском бедности, серьезными материальными и социальными депривациями или проживанием в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью труда.

Самая высокая доля людей, находящихся в зоне риска, оказалась в Болгарии — 29%. Следом за ней шли Греция (27,5%) и Румыния (27,4%).

Наилучший результат показала Чехия. В зону риска попали 11,5% населения. Также низкие показатели зафиксировали в Польше (15%) и Словении (15,5%).

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Сообщество
# бедность
# Европа
# Евросоюз
# Инфографики
# карта
# экономика
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