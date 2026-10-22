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Полиция США получит первый летающий электромобиль для патрулирования
Политехнический университет Флориды готовится внедрить пилотируемый электрический летательный аппарат в работу полиции, открывая новое направление в воздушном патрулировании. Полиция планирует использовать аппарат Jetson ONE для патрулирования территории кампуса и реагирования на чрезвычайные происшествия.
Аппарат оснащен электрической силовой установкой и способен вертикально взлетать и садиться. Благодаря этим особенностям сотрудники полиции смогут добираться до мест, куда сложно попасть на обычном патрульном автомобиле.
Компания Jetson, базирующаяся в Калифорнии, ускорила выполнение университетского заказа, несмотря на трехлетнюю очередь на получение Jetson ONE. Генеральный директор компании Стефан Д’хаене заявил, что инженерная специализация университета и его задачи в сфере общественной безопасности сделали этот проект приоритетным.
До сих пор Jetson в основном ориентировалась на покупателей, использующих летательные аппараты для развлечений. Однако Д’хаене сообщил, что компания заинтересована и в поиске практических вариантов применения своей техники за пределами досуговых полетов. Проект университета позволит проверить возможности персональных электрических летательных аппаратов в профессиональной среде.
Модель Jetson ONE оснащена восемью электродвигателями, развивает скорость до 100 километров в час и, по оценкам производителя, может находиться в воздухе около 20 минут. Одноместный аппарат весит примерно 115 килограммов вместе с аккумуляторами. В его оснащение входят баллистический парашют и функция автоматической посадки.
Внедрение Jetson ONE может стать полезным примером для развивающейся отрасли передовой воздушной мобильности. Она охватывает новые типы летательных аппаратов и способы организации воздушных перевозок людей и грузов.
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