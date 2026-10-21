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Европейский аппарат впервые увидел астероид, в который намеренно врезался DART
Космический аппарат Hera Европейского космического агентства (ESA) получил первые изображения системы двойного астероида Дидим — Диморф с расстояния более 160 000 километров. Именно в эту систему NASA в 2022 году направило аппарат DART, чтобы проверить, можно ли изменить траекторию небесного тела столкновением с космическим зондом.
Hera впервые увидел свою цель. Аппарат смог обнаружить астероид Дидим на фоне далеких звезд с расстояния около 236 500 километров. Это первый из множества снимков, которые зонд сделает в ходе миссии.
Дидим — более крупный из двух астероидов системы. Вокруг него обращается меньший астероид Диморф, в который 26 сентября 2022 года намеренно врезался аппарат DART NASA. Теперь Hera предстоит изучить последствия этого столкновения.
По данным ESA, обнаружить Дидим и его спутник удалось, объединив несколько изображений и проведя фотометрический анализ. На первом снимке оба астероида выглядят как крошечная пикселизированная точка, однако их уже удалось различить на фоне звезд.
В ноябре и декабре зонд Hera перейдет к этапу предварительного изучения системы. На расстоянии примерно 25–30 километров он будет собирать данные о размерах, форме и других характеристиках астероидов. Затем начнется этап детального исследования: к этому моменту Hera приблизится к ним примерно на 10 километров.
После отделения двух малых спутников формата кубсат аппарат подойдет еще ближе и пролетит на расстоянии менее 1,6 километра от меньшего астероида Диморф.
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