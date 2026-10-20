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Антарктида на пике ледяного сезона: спутник запечатлел остров Элефант из космоса
Красота Антарктиды поражает даже при взгляде из космоса. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало спутниковый снимок западной части континента, на котором запечатлены огромные пространства льда и остров Элефант в Южном океане.
В Южном полушарии подходит к концу зима — период, когда площадь морского льда вокруг Антарктиды достигает максимальных значений. На снимке Sentinel-3 видны обширные ледяные пространства, а в левой части кадра расположен остров Элефант. Этот покрытый льдом остров находится в Южном океане у берегов Антарктиды. Свон название он получил как благодаря очертаниям, которые напоминают некоторым наблюдателям голову слона, так и из-за обитающей здесь колонии морских слонов.
Слева виден остров, на котором обитают морские слоны, а за водной гладью простирается обширный замерзший ландшафт Антарктиды. На одном изображении удалось запечатлеть участок ледяного континента протяженностью примерно от 1200 до 1700 километров.
Снимок был сделан 30 сентября 2026 года — вскоре после окончания зимы в Южном полушарии. По данным Национального центра США по изучению снега и льда (NSIDC), максимальная площадь морского льда вокруг Антарктиды в этом году была зафиксирована всего за пару недель до этого, 14 сентября. Таким образом, на снимке запечатлен период, близкий к сезонному максимуму антарктического морского льда, который простирается на сотни километров.
Наблюдение за Землей из космоса позволяет охватывать взглядом огромные территории и собирать важные научные данные. Особенно большое значение такие наблюдения имеют для Антарктиды: по мере изменения климата площадь морского льда сокращается, что в совокупности с другими процессами усиливает негативные последствия для планеты, включая повышение уровня Мирового океана. При этом важно учитывать, что сокращение морского льда и повышение уровня моря связаны не напрямую: основной вклад в подъем уровня океана вносят таяние наземных ледников и тепловое расширение морской воды.
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