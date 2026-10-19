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Самые востребованные инженерные профессии ближайшего будущего

Аналитики в последние годы часто говорят о кризисе рынка труда, связанном с искусственным интеллектом. Однако спрос на некоторых специалистов будет только расти, в том числе на инженеров. На инфографике показано, спрос на какие инженерные профессии увеличится в США сильнее всего к 2035 году.

© Tanuj Belapurkar, Voronoi

По оценке Федерального бюро статистики труда США, общая занятость в Соединенных Штатах с 2025 по 2035 год вырастет на 3,5%. Сильнее всего спрос увеличится на специалистов в сфере поддержки здравоохранения — на 13,3%. Также в числе наиболее востребованных специалистов окажутся инженеры.

Количество рабочих мест в сфере инженерии вырастет, по оценкам, на 8%. При этом сильнее всего увеличится потребность в промышленных инженерах — на 12%. Это эквивалентно примерно 45,4 тысячи рабочих мест.

Также в число наиболее востребованных специалистов войдут инженеры-механики, инженеры-электрики и специалисты по компьютерному оборудованию. Количество рабочих мест вырастет на 11%, 10% и 9% соответственно.

Рост на уровне 8%, по прогнозам, ожидается в аэрокосмической сфере, биоинженерии и в разработке материалов.

При этом рост спроса в процентном соотношении не всегда точно отражает картину. Например, для инженеров-строителей, по оценкам, появится около 24,5 тысячи новых рабочих мест. Это 6%. Однако потребность в инженерах-агрономах повысится на 7%, но это — всего 100 новых рабочих мест.

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